Το σόου της Βικτόρια Μπέκαμ στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι διακόπηκε από ακτιβιστές της οργάνωσης για τα δικαιώματα των ζώων, Peta, οι οποίοι εισέβαλαν στην πασαρέλα για να διαμαρτυρηθούν για τη χρήση ζωικών προϊόντων από τη σχεδιάστρια μόδας.

Οι διαδηλωτές φορούσαν λευκά μπλουζάκια που έγραφαν «γυρίστε την πλάτη στα δέρματα των ζώων» και «τα ζώα δεν είναι ύφασμα». Περπάτησαν μαζί με τα μοντέλα στην πασαρέλα, κρατώντας πλακάτ που έγραφαν: «Viva vegan leather».

Viva Vegan Leather: PETA storms #VictoriaBeckham catwalk at #ParisFashionWeek ✊



No garment is worth slaughtering and skinning a sensitive animal. @victoriabeckham, wanna be the champion of vegan leather instead? #VBAW24 pic.twitter.com/kOz1qO4pFp — PETA UK (@PETAUK) March 1, 2024

«Προτρέπουμε τη Βικτόρια Μπέκαμ να στραφεί σε ηθικές και φιλικές προς το περιβάλλον καινοτομίες που είναι διαθέσιμες σήμερα, όπως το δέρμα υψηλής ποιότητας που κατασκευάζεται από μήλα, σταφύλια, ανανάδες, μανιτάρια και άλλα», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η ομάδα των ακτιβιστών.

Η Μπέκαμ έκανε μια δραματική είσοδο στο τέλος του σόου, διανύοντας το μήκος της πασαρέλας με πατερίτσες. Ο σύζυγός της, Ντέιβιντ Μπέκαμ, δήλωσε στο Instagram ότι είχε τραυματίσει το πόδι της μετά από ένα μικρό ατύχημα στο γυμναστήριο.

Peta protesters disrupt Victoria Beckham’s Paris fashion week show https://t.co/1W2zuJGjO6 — The Guardian (@guardian) March 2, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.