Victoria Beckham: Ακτιβιστές της Peta διέκοψαν την επίδειξή της στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

Οι ακτιβιστές διαμαρτύρονται για τη χρήση δέρματος από τη σχεδιάστρια μόδας, προτρέποντάς την να χρησιμοποιήσει vegan λύσεις

Victoria Beckham

Το σόου της Βικτόρια Μπέκαμ στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι διακόπηκε από ακτιβιστές της οργάνωσης για τα δικαιώματα των ζώων, Peta, οι οποίοι εισέβαλαν στην πασαρέλα για να διαμαρτυρηθούν για τη χρήση ζωικών προϊόντων από τη σχεδιάστρια μόδας. 

Οι διαδηλωτές φορούσαν λευκά μπλουζάκια που έγραφαν «γυρίστε την πλάτη στα δέρματα των ζώων» και «τα ζώα δεν είναι ύφασμα». Περπάτησαν μαζί με τα μοντέλα στην πασαρέλα, κρατώντας πλακάτ που έγραφαν: «Viva vegan leather».

«Προτρέπουμε τη Βικτόρια Μπέκαμ να στραφεί σε ηθικές και φιλικές προς το περιβάλλον καινοτομίες που είναι διαθέσιμες σήμερα, όπως το δέρμα υψηλής ποιότητας που κατασκευάζεται από μήλα, σταφύλια, ανανάδες, μανιτάρια και άλλα», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η ομάδα των ακτιβιστών. 

Η Μπέκαμ έκανε μια δραματική είσοδο στο τέλος του σόου, διανύοντας το μήκος της πασαρέλας με πατερίτσες. Ο σύζυγός της, Ντέιβιντ Μπέκαμ, δήλωσε στο Instagram ότι είχε τραυματίσει το πόδι της μετά από ένα μικρό ατύχημα στο γυμναστήριο.

