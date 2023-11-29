Χαμός επικρατεί τις τελευταίες ώρες στη Βρετανία μετά την «κατά λάθος» (; ) αποκάλυψη του ονόματος του βασιλικού «ρατσιστή», σε αντίτυπα του βιβλίου "Endgame - Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival" του Omid Scobie που κυκλοφόρησαν στην Ολλανδία.

Στην συνέντευξη – βόμβα που είχαν δώσει το 2021 στην Όπρα ο Χάρι και η Μέγκαν, είχαν εκφράσει την πικρία τους για τα ρατσιστικά σχόλια που έκανε μέλος της βασιλικής οικογένειας όταν η Δούκισσα του Σάσεξ είχε μείνει πρώτη φορά έγκυος- τότε κάποιος είχε «αναρωτηθεί» τι χρώμα θα έχει το μωρό.

Μάλιστα, το άτομο αυτό είχε εκφράσει φόβους ότι το δέρμα του μωρού θα ήταν αρκετά «σκούρο» και ότι αυτό θα ήταν ένα γεγονός που δύσκολα θα μπορούσα να διαχειριστούν.

Χάρι και Μέγκαν δεν είχαν αποκαλύψει την ταυτότητα του «ρατσιστή» αλλά είχαν ξεκαθαρίσει ότι δεν ήταν η βασίλισσα Ελισάβετ ούτε ο Φίλιππος.

Τελικά, το μυστήριο λύθηκε.

Σε απόσπασμα του βιβλίου που κυκλοφόρησε στην Ολλανδία, αναφέρεται ότι το πρόσωπο που έκανε τα προσβλητικά, ρατσιστικά σχόλια ήταν ο τότε πρίγκιπας Κάρολος, νυν βασιλιάς της Βρετανίας!

Μάλιστα, ο Ολλανδός βασιλικός δημοσιογράφος Ρικ Έβερς αποκάλυψε στην εκπομπή Good Morning Britain του ITV ότι το πρώτο όνομα ήταν «πολύ συγκεκριμένο», ενώ αναφέρεται και ένα δεύτερο άτομο, «λίγο ασαφές».

Μόλις κυκλοφόρησε το βιβλίο και η είδηση, ο εκδοτικός οίκος Xander Publishers απέσυρε άμεσα τα αντίτυπα και σταμάτησε τις πωλήσεις στην Ολλανδία.

Αν και το όνομα του Καρόλου αναφέρεται ξεκάθαρα στην Ολλανδική μετάφραση του βιβλίου, στα βρετανικά αντίτυπα δεν γίνεται αναφορά καθώς, σύμφωνα με τον συγγραφέα, «οι νόμοι στο Ηνωμένο Βασίλειο με εμποδίζουν να αναφέρω ποιοι ήταν».

Η ίδια πρόταση υπάρχει και στην ιταλική έκδοση.

Το Παλάτι δεν έχει σχολιάσει μέχρι τώρα τα δημοσιεύματα.

