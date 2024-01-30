Λογαριασμός
Ο John Cusack περνά στην αντεπίθεση: Τον χαρακτήρισαν «αντισημίτη» για τη στάση του απέναντι στο Ισραήλ

Ο ηθοποιός κατηγόρησε την ομάδα «StopAntisemitism» ότι «χρησιμοποιεί ως όπλο τον ρατσισμό κατά των ακτιβιστών της ειρήνης» 

Ο John Cusack

Ο ηθοποιός John Cusack αντεπιτέθηκε, αφού η μη κερδοσκοπική ομάδα παρακολούθησης «StopAntisemitism» τον χαρακτήρισε «αντισημίτη της εβδομάδας» σε μια ανάρτηση στο Χ. 

«Ουάου! Μια λίστα γεμάτη ψέματα», απάντησε ο πρωταγωνιστής του «Say Anything». 

Η ανάρτηση της συγκεκριμένης ομάδας περιείχε μια φωτογραφία του Cusack και γράφοντας στη λεζάντα: «Αντισημίτης της εβδομάδας».

Στη λεζάντα, η ομάδα τον κατηγόρησε ότι αρνήθηκε τους μαζικούς βιασμούς που συνέβησαν στις 7 Οκτωβρίου, χαρακτήρισε τη Χαμάς ως «φιλανθρωπική οργάνωση» και ισχυρίστηκε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση χρηματοδοτεί τη Χαμάς.

Στην ανάρτησή της η ομάδα αναφέρθηκε και στο πρακτορείο που ανήκει ο ηθοποιός, ρωτώντας γιατί «εκπροσωπούν αυτόν τον φανατικό», και κατέληξε με έναν σύνδεσμο σε αρχεία και αναρτήσεις του ηθοποιού.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by John Cusack (@johncusack)

Σε μια ξεχωριστή απάντηση, ο Cusack κατηγόρησε την οργάνωση, μαζί με το Διεθνές Νομικό Φόρουμ, ότι «χρησιμοποιούν ως όπλο τον ρατσισμό εναντίον των ακτιβιστών της ειρήνης».

«Πρόκειται για συκοφαντική δυσφήμιση. Θέλω να ξέρω αν οι άνθρωποι που τους ακολουθούν το γνωρίζουν  και αν το γνωρίζουν, συγχωρούν αυτή την άθλια συμπεριφορά;», έγραψε ο ηθοποιός. 

Απαντώντας σε έναν άλλο χρήστη του X που τον υπερασπίστηκε ότι δεν είναι αντισημίτης, ο Cusack χαρακτήρισε τις κατηγορίες των επικριτών του συκοφαντικές. 

Πηγή: skai.gr

