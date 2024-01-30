Ο ηθοποιός John Cusack αντεπιτέθηκε, αφού η μη κερδοσκοπική ομάδα παρακολούθησης «StopAntisemitism» τον χαρακτήρισε «αντισημίτη της εβδομάδας» σε μια ανάρτηση στο Χ.

«Ουάου! Μια λίστα γεμάτη ψέματα», απάντησε ο πρωταγωνιστής του «Say Anything».

Our ‘Antisemite of the Week’ @johncusack has:



👉🏼 denied the mass rapes of 10/7

👉🏼 called Hamas a “charitable organization”

👉🏼 insanely claimed “Hamas was financed by the Israeli government”



Why is @APAagency repping this bigot?



More on Cusack with all archives and posts here:… pic.twitter.com/4HkiEIp8AL — StopAntisemitism (@StopAntisemites) January 28, 2024

Η ανάρτηση της συγκεκριμένης ομάδας περιείχε μια φωτογραφία του Cusack και γράφοντας στη λεζάντα: «Αντισημίτης της εβδομάδας».

Στη λεζάντα, η ομάδα τον κατηγόρησε ότι αρνήθηκε τους μαζικούς βιασμούς που συνέβησαν στις 7 Οκτωβρίου, χαρακτήρισε τη Χαμάς ως «φιλανθρωπική οργάνωση» και ισχυρίστηκε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση χρηματοδοτεί τη Χαμάς.

John Cusack fires back after being branded 'Antisemite of the Week' over stance on Israel: 'List full of lies' https://t.co/S1C4HZB3k8 — Fox News (@FoxNews) January 30, 2024

Στην ανάρτησή της η ομάδα αναφέρθηκε και στο πρακτορείο που ανήκει ο ηθοποιός, ρωτώντας γιατί «εκπροσωπούν αυτόν τον φανατικό», και κατέληξε με έναν σύνδεσμο σε αρχεία και αναρτήσεις του ηθοποιού.

Σε μια ξεχωριστή απάντηση, ο Cusack κατηγόρησε την οργάνωση, μαζί με το Διεθνές Νομικό Φόρουμ, ότι «χρησιμοποιούν ως όπλο τον ρατσισμό εναντίον των ακτιβιστών της ειρήνης».

«Πρόκειται για συκοφαντική δυσφήμιση. Θέλω να ξέρω αν οι άνθρωποι που τους ακολουθούν το γνωρίζουν και αν το γνωρίζουν, συγχωρούν αυτή την άθλια συμπεριφορά;», έγραψε ο ηθοποιός.

Απαντώντας σε έναν άλλο χρήστη του X που τον υπερασπίστηκε ότι δεν είναι αντισημίτης, ο Cusack χαρακτήρισε τις κατηγορίες των επικριτών του συκοφαντικές.

It’s just smear to distract — John Cusack (@johncusack) January 29, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.