Είναι bisexual η Taylor Swift; - Η ίδια το έχει διαψεύσει…

Πριν από, περίπου, δύο εβδομάδες, οι «New York Times» δημοσίευσαν ένα άρθρο -5.000 λέξεων!- στο οποίο γίνονται εικασίες σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό της Taylor Swift. Το άρθρο υποστηρίζει, παραθέτοντας μια σειρά από γεγονότα, ότι η Swift ανήκει στην LGBTQ+ κοινότητα ως κάτι περισσότερο από σύμμαχος, κάτι που η ίδια η τραγουδίστρια έχει αρνηθεί σε διάφορες περιπτώσεις.

Το άρθρο προκάλεσε, όπως ήταν λογικό, αναστάτωση στους θαυμαστές της και όχι μόνο, αλλά οι εικασίες γύρω από τη μη ετεροφυλοφιλία της τραγουδίστριας δεν είναι κάτι καινούργιο.

Η σχέση μεταξύ της Swift και του μοντέλου Karlie Kloss, για παράδειγμα, έχει δώσει αφορμή για κάθε είδους εικασίες σχετικά με το ζευγάρι, σχεδόν, πριν γνωριστούν.

Στο εξώφυλλο της «Vogue» τον Ιανουάριο του 2012 για την τραγουδίστρια, εκείνη δήλωσε: «Αγαπώ την Karlie Kloss. Θέλω να φτιάξω μπισκότα μαζί της». Δεν είχαν καν συναντηθεί ακόμα, αλλά η Karlie Kloss, η οποία μόλις είχε λανσάρει τη δική της σειρά μπισκότων, απάντησε με μια πρόσκληση στα social media: «Στην κουζίνα σου ή στη δική μου;». Πέρασαν μερικοί μήνες μέχρι να συναντηθούν, αλλά αυτό δεν συνέβη σε κάποια από τις κουζίνες τους, αλλά σε μια επίδειξη μόδας της Victoria's Secret που πραγματοποιήθηκε το 2013, στην οποία η Swift τραγούδησε και η Kloss περπάτησε στην πασαρέλα. «Δεν είχαμε συναντηθεί ποτέ πριν, αλλά τώρα είμαστε φίλες», δήλωσε η Kloss στο «Hollywood Reporter». Λίγο αργότερα, η Kloss μοιράστηκε μια φωτογραφία στο Twitter μαζί με έναν στίχο από το τραγούδι Love Story.

“We were both young when I first saw you..” favorite Taylor song xox @taylorswift13 pic.twitter.com/2qyrAqFesI — Karlie Kloss (@karliekloss) December 11, 2013

Ένα χρόνο αργότερα, επέστρεψαν για να συμμετάσχουν στην επίδειξη μόδας της Victoria's Secret, αλλά αυτή τη φορά, άνοιξαν την εκδήλωση, χέρι-χέρι. Μόλις δύο ημέρες μετά από εκείνη την επίδειξη μόδας ήρθε ένα σημάδι που οι θαυμαστές θεώρησαν οριστικό: μια θολή φωτογραφία στην οποία φαινόταν ένα φιλί μεταξύ της τραγουδίστριας και του μοντέλου, τραβηγμένη, ενώ παρακολουθούσαν μια συναυλία του συγκροτήματος 1975. Το #kissgate, όπως έγινε γνωστό το γεγονός, έδωσε αφορμή για ώρες ολόκληρες εικασιών και φαντασιώσεων…

Πίσω στο 2014… Το περιβάλλον της τραγουδίστριας αρνήθηκε ότι το φιλί είχε συμβεί και ότι η σχέση μεταξύ των δύο ήταν κάτι περισσότερο από μια στενή φιλία. Αλλά για όσους θέλουν να πιστεύουν ότι η αγαπημένη τους διασημότητα είναι bisexual, αυτές οι διαψεύσεις απλώς ενισχύουν την υπόθεση ότι η μη ετεροφυλοφιλία του ινδάλματός τους είναι κάτι που το επαγγελματικό περιβάλλον της προσπαθεί να κρύψει για να αποφύγει τη ζημιά στην καριέρα της, όπως, να θυμίσουμε, έχει συμβεί και συνεχίζει να συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις.

Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών (από το 2013 έως το 2017), η Swift διατηρούσε σχέσεις με τους Harry Styles, Calvin Harris και Tom Hiddleston, αλλά από το 2017 ξεκίνησε τη μακροβιότερη σχέση της μέχρι σήμερα, με τον ηθοποιό Joe Alwyn, με τον οποίο έβγαινε μέχρι το 2023. Έτσι ξεχάστηκαν όλα. Παράλληλα, η ένταση της φιλίας μεταξύ Swift και Kloss μειώθηκε μέχρι το σημείο που η τραγουδίστρια δεν παραβρέθηκε στον γάμο του μοντέλου με τον Joshua Kushner το 2018.

Το 2019, ένα άλλο γεγονός έκανε για άλλη μια φορά ένα συγκεκριμένο τμήμα του φανατικού κοινού της Swift να επιμείνει ότι η τραγουδίστρια είναι bisexual. Είχε να κάνει με το τραγούδι «You Need to Calm Down», το δεύτερο single από το έβδομο άλμπουμ της, «Lover».

Και έτσι, φτάνουμε στο σήμερα. Η τραγουδίστρια βρίσκεται σε σχέση με τον παίκτη του NFL, Travis Kelce. Γιατί να μην την εμπιστευτούμε; Ή μάλλον, γιατί να μην εμπιστευτούμε τον λόγο μιας καλλιτέχνιδας που έχει δείξει ευρεία υποστήριξη στην LGBTQ+ κοινότητα;

Για μια κοινότητα που πλήττεται από το «στίγμα» και τις διακρίσεις, είναι βολικό ένα τέτοιο σενάριο. Όμως, η οριακή γραμμή μεταξύ αυτής της επείγουσας ανάγκης και της εισβολής στην ιδιωτική ζωή διασημοτήτων ή ακόμη και της παραδοχής ότι ορισμένες συμπεριφορές - στενές φιλίες, έλλειψη σταθερού ετεροφυλόφιλου συντρόφου, αισθητικές προτιμήσεις κ.ο.κ. - χρησιμεύουν ως αδιαμφισβήτητες αποδείξεις ενός μη ετεροκανονικού σεξουαλικού προσανατολισμού είναι θολή και μπορεί να είναι επιβλαβής. Γιατί τελικά, η Taylor Swift είναι το μόνο άτομο που μπορεί να ξέρει με βεβαιότητα τι της αρέσει ή τι δεν της αρέσει σε αυτόν τον κόσμο…

