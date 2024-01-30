Ένας δικαστής απέρριψε το αίτημα της Cher να τεθεί ο ενήλικος γιος της σε επείγουσα δικαστική επιτροπεία. Η βραβευμένη με Όσκαρ και Grammy τραγουδίστρια και ηθοποιός είχε υποστηρίξει στην αίτηση ότι οι μεγάλες πληρωμές του 47χρονου Elijah Blue Allman από το καταπίστευμα του εκλιπόντος πατέρα του, του Gregg Allman, τον θέτουν σε κίνδυνο λόγω των αγώνων του με την ψυχική υγεία και την κατάχρηση ουσιών.

Ωστόσο, δικαστής του ανώτερου δικαστηρίου του Λος Άντζελες δεν πείστηκε ότι η επιτροπεία-κηδεμονία ήταν επείγουσα ανάγκη και απέρριψε την αίτηση τη Δευτέρα, αν και η υπόθεση θα επανεξεταστεί τον Μάρτιο.

Η Cher παρακολούθησε την ακρόαση εξ αποστάσεως. Εμφανιζόταν σε μια μεγάλη οθόνη στην αίθουσα του δικαστηρίου καθ' όλη τη διάρκεια, αλλά δεν συμμετείχε στις αγορεύσεις.

Cher denied temporary conservatorship over 47-year-old son Elijah Blue Allman https://t.co/jgGr6ELnVO — Guardian Australia (@GuardianAus) January 30, 2024

Ο Allman βρισκόταν στην αίθουσα του δικαστηρίου με τους δικηγόρους του, οι οποίοι αναγνώρισαν τους προηγούμενους αγώνες του, αλλά υποστήριξαν ότι τώρα βρίσκεται σε καλό σημείο, παρακολουθεί συναντήσεις, κάνει θεραπεία και συμφιλιώνεται με την πρώην σύζυγό του.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που το δικαστήριο είδε ότι δεν χρειάζεται προσωρινή κηδεμονία», δήλωσε ο δικηγόρος του Allman καθώς στεκόταν δίπλα του έξω από το δικαστήριο. «Έχει μεγάλη υποστήριξη, τα πάει περίφημα».

Οι δικηγόροι της Cher ανέφεραν ότι η υποστήριξη που λαμβάνει ο Allman προέρχεται από ανθρώπους που του λένε αυτά που θέλει να ακούσει και υποβαθμίζουν το μέγεθος των προβλημάτων του. Είπαν ότι η σημερινή -φαινομενική- νηφαλιότητα και η ψυχική του υγεία έχουν κλονιστεί. Επίσης, ανέφεραν ότι πάσχει από διπολική διαταραχή, ήταν πρόσφατα άστεγος και ότι η κατοχή μεγάλων χρηματικών ποσών μπορεί να οδηγήσει σε πρόσβαση σε ναρκωτικά που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή του.

Οι δικηγόροι της Cher δήλωσαν, επίσης, ότι η τραγουδίστρια δεν επιδιώκει απαραίτητα τον άμεσο έλεγχο των χρημάτων του Allman και ότι θα ήταν ευτυχής αν ένας διορισμένος διαχειριστής, από το δικαστήριο, τον βοηθούσε με τη διαχείριση των χρημάτων του.

Οι δικαστικές κηδεμονίες έχουν τεθεί υπό πολύ μεγαλύτερο έλεγχο τα τελευταία χρόνια, αφού μια προσωρινή κηδεμονία που επιβλήθηκε στη Britney Spears το 2008 κατέληξε να την αφήσει χωρίς έλεγχο των χρημάτων της και των σημαντικότερων υποθέσεων της ζωής της για σχεδόν 14 χρόνια.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.