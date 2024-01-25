Tori Spelling: Μίλησε για το μυστικό ειδύλλιο του Luke Perry με τη Madonna

Η ηθοποιός της θρυλικής σειράς, «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς (Beverly Hills, 90210)», Τόρι Σπέλινγκ, σε συνέντευξή της στο podcast 90210MG αποκάλυψε τον κρυφό δεσμό που είχε ο συμπρωταγωνιστής της Λουκ Πέρι, με τη Madonna στις αρχές της δεκαετίας του '90.

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι με τράβηξε στο καμαρίνι του και μου το είπε. Ένιωθα ότι με εμπιστεύεται. Ω Θεέ μου, μου λέει για τη Μαντόνα», είπε στην Τζένι Γκάρθ.

Πρόσθεσε ότι ο Πέρι, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 52 ετών το 2019, την κάλεσε να ακούσει ένα μήνυμα που του είχε στείλει το απόλυτο είδωλο της pop μουσικής.

Tori Spelling Reveals Her '90210' Costar Luke Perry Once 'Confided in' Her About Dating Madonna https://t.co/G6APTqTlbZ — People (@people) January 25, 2024

«Θυμάστε που είχαμε τηλεφωνητή, παιδιά; Μου έπαιξε το μήνυμά της. Και του είπα: «Είσαι το πιο ωραίο άτομο σε όλο τον κόσμο. Πρώτον, επειδή είσαι ο Λουκ Πέρι και δεύτερον, επειδή σε θέλει η Madonna»», συνέχισε η κόρη του Άαρον Σπέλινγκ.

Ο Πέρι συνάντησε την τραγουδίστρια σε μια εκδήλωση για το Αμερικανικό Ίδρυμα για το AIDS στο ξενοδοχείο Beverly Wilshire, σύμφωνα με το εξώφυλλο του Vanity Fair το 1992. Πριν από την εκδήλωση η σταρ φέρεται να τηλεφώνησε στον αείμνηστο ηθοποιό ενώ βρισκόταν στα γυρίσματα της σειράς για να του ζητήσει να παραδώσει ένα βραβείο στη θέση της Ελίζαμπεθ Τέιλορ, η οποία ήταν άρρωστη. Η τραγουδίστρια τον υποδέχτηκε με ένα φιλί επί σκηνής, γεγονός που πυροδότησε φήμες για ειδύλλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

