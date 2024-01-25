H Nicole Kidman όπως δεν την έχετε ξαναδεί: Ποζάρει με μαύρα εσώρουχα για τη «Vogue»

Η Νικόλ Κίντμαν ποζάρει με σέξι μαύρα εσώρουχα για το περιοδικό «Vogue». Η 56χρονη ηθοποιός, η οποία πρόσφατα δήλωσε ότι «αισθάνεται πιο σέξι από ποτέ», έδειξε αυτοπεποίθηση για την εντυπωσιακή φωτογράφισή της.

Η διάσημη ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο τεύχος Φεβρουαρίου της «βίβλου της μόδας». Η φωτογράφιση έγινε από τον Steven Klein. Η Κίντμαν φορά μόνο διάφανα δαντελένια εσώρουχα και έχει ένα μαύρο φίδι τυλιγμένο γύρω από τους ώμους της για το εξώφυλλο του περιοδικού.

Η Νικόλ Κίντμαν δείχνει ως απόλυτη ροκ σταρ του Χόλιγουντ, ενώ ολοκλήρωσε το ακραίο σύνολό της με ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου με κόκκινο σκελετό, μεγάλα διαμαντένια δαχτυλίδια και ένα γοτθικό μανικιούρ.

Η μητέρα δύο παιδιών αποκάλυψε στη συνέντευξή της ότι θυμάται να μπαίνει κρυφά σε νυχτερινά κέντρα στα νιάτα της. «Μπήκα στον κόσμο των ενηλίκων σε πολύ νεαρή ηλικία. Αλλά ούτε και καταστράφηκα από αυτό», δήλωσε η σταρ του «Moulin Rouge».

Η Νικόλ Κίντμαν εξήγησε ότι η μητέρα της, Janelle, δεν την αποθάρρυνε ποτέ από το να «εξερευνά και να δοκιμάζει πράγματα», αλλά πάντα την προειδοποιούσε να μην χάνει το μυαλό της. Η ηθοποιός θυμήθηκε επίσης ότι ο μακαρίτης πατέρας της, Antony, την έσερνε έξω από τα νυχτερινά κέντρα τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Ο κόσμος έλεγε, "Ποιος είναι αυτός;" Και θα εμφανιζόταν ο πατέρας μου για να με σύρει σπίτι» ανέφερε. Και συνέχισε: «Είμαι ευγνώμων γι’ αυτό τώρα. Πάντα συνέβαιναν αυτά τα δύο πράγματα, όπου έλεγα: "Θέλω να γίνω άγρια!". Και μετά είχα μια δυνατή οικογένεια και ένα σπίτι που με στήριζε. Πιθανότατα εξακολουθώ να έχω αυτά τα δύο μέρη της προσωπικότητάς μου».

Η φωτογράφιση της Νικόλ Κίντμαν έρχεται μετά την εντυπωσιακή της εμφάνιση στην πρεμιέρα της νέας της σειράς «Expats» του Amazon, στη Νέα Υόρκη, την περασμένη εβδομάδα.





