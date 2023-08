Tori Spelling: Από τη μεγαλύτερη έπαυλη του Χόλιγουντ σήμερα ζει σε τροχόσπιτο με τα πέντε παιδιά της (video)

Το 2023 δεν ήταν καλή χρονιά για την Tori Spelling, η οποία έκλεισε φέτος τα 50 της χρόνια. Αλλά έζησε καλά χρόνια η διάσημη ηθοποιός; Πιθανότατα αναρωτιέται το ίδιο από τότε που έγινε 17 ετών και, με τη χάρη του παντοδύναμου πατέρα της, παραγωγού Aaron Spelling, πρωταγωνίστησε στη σειρά «Beverly Hills, 90210». Αυτή ήταν η αρχή της φήμης και της ατυχίας της, που πήγαιναν για εκείνη χέρι-χέρι από τις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Σήμερα, η κόρη ενός σημαίνοντος παραγωγού του Χόλιγουντ, που μεγάλωσε σε ένα σπίτι 123 δωματίων και ήταν σταρ των εφήβων της δεκαετίας του 1990, ζει στον δρόμο, σε ένα τροχόσπιτο, με τα πέντε παιδιά της.

Η Tori Spelling ξέρει πολύ καλά ποια είναι τα συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα- τα ζει και ζει από αυτά. Μάλιστα, το τελευταίο «κεφάλαιο» στην καριέρα της (που κράτησε αρκετό καιρό) επικεντρώθηκε στο να πουλήσει τη ζωή της στα δικά της ριάλιτι, από τα οποία δεν μπορεί και δεν θέλει να ξεφύγει. Ο αυτοαποκαλούμενος εθισμός της στη φήμη την εμποδίζει να το κάνει. Αλλά αυτές τις μέρες, το ενδιαφέρον δεν επικεντρώνεται ακριβώς στις βόλτες της για ψώνια ή στο εκκεντρικό στυλ της. Τους τελευταίους μήνες, όλα έχουν γίνει πιο δύσκολα για την ίδια. Το χειρότερο είναι ότι αυτό έχει επηρεάσει την υγεία της και, κυρίως, την ευημερία των πέντε παιδιών της, τα οποία μοιράζεται με τον πρώην σύζυγό της, τον ηθοποιό Dean McDermott.

Dean McDermott is 'mortified' Tori Spelling, kids are living in an RV park: report The source also said that McDermott — whose “main concern” is his kids — is “furious” Spelling, 50, has been turning down friends’ offers for lodging... https://t.co/1qM1VUxIyw pic.twitter.com/s1IfrisySD

Όλα ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο, όταν η ίδια η Spelling χρειάστηκε να φορέσει κάλυμμα στο μάτι λόγω ενός προβλήματος που προκλήθηκε από τους φακούς επαφής της. Τον Ιανουάριο, η κόρη της Stella, η οποία ήταν 14 ετών τότε και τώρα είναι 15, εισήχθη στο νοσοκομείο για κάτι που τελικά διαγνώστηκε ως ημιπληγική ημικρανία, η οποία επηρέασε το κινητικό της σύστημα και την ομιλία της.

Τον Μάιο, τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα… Τα παιδιά της, των οποίων οι ηλικίες κυμαίνονται μεταξύ 6 και 16 ετών, άρχισαν να αρρωσταίνουν, το ένα μετά το άλλο. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Spelling δημοσίευσε φωτογραφίες των εξαντλημένων παιδιών της στο κέντρο επείγουσας περίθαλψης, φορώντας μάσκες, με κρύες κομπρέσες τοποθετημένες στο μέτωπό τους. «Εγώ συνήθιζα να σκέφτομαι... καλά, αυτά συμβαίνουν όταν έχεις μικρά παιδιά στο σχολείο. Απλώς φέρνουν συνεχώς αρρώστιες στο σπίτι», έγραψε στη σελίδα της στο Instagram, η οποία έχει δύο εκατ. followers. «Αλλά... όταν φτάνουμε στο σημείο να είναι στο σπίτι άρρωστα περισσότερο από ό,τι είναι στο σχολείο, έπρεπε να επανεκτιμήσουμε τι συμβαίνει». Αποδείχθηκε ότι αυτό που συνέβαινε ήταν… μούχλα!

Το σπίτι στο Λος Άντζελες, όπου ζούσε η οικογένεια ήταν μολυσμένο με μούχλα, σε βαθμό που ήταν εντελώς ανθυγιεινό, όπως είχε γίνει αντιληπτό. «Αυτό το σπίτι μας σκοτώνει σιγά-σιγά εδώ και τρία χρόνια», ανέφερε σε επιστολή της στην οποία ζητούσε και δικηγόρο για να τη βοηθήσει με το πρόβλημα.

Όλα αυτά τα προβλήματα ανάγκασαν τη Spelling και τα παιδιά της να εγκαταλείψουν το σπίτι τους. Στην αρχή, ο σύζυγός της πήγε μαζί τους. Αλλά μετά από 17 χρόνια γάμου, η Spelling χώρισε από τον McDermott στα μέσα Ιουλίου. Το ανακοίνωσαν με ξεχωριστές αναρτήσεις στο Instagram, τις οποίες αργότερα διέγραψαν. «Με μεγάλη θλίψη και πολύ, πολύ βαριά καρδιά, μετά από 18 χρόνια μαζί και 5 καταπληκτικά παιδιά, η Tori Spelling και εγώ αποφασίσαμε να τραβήξουμε χωριστούς δρόμους και να ξεκινήσουμε ένα νέο ταξίδι μόνοι μας», έγραψε ο ηθοποιός και παραγωγός, ο οποίος έχει επίσης έναν 24χρονο γιο από προηγούμενο γάμο. Το ζευγάρι είχε ήδη περάσει μια σοβαρή συζυγική κρίση το 2014, μετά από ένα επεισόδιο απιστίας, αλλά το ξεπέρασαν. Οι λόγοι του σημερινού χωρισμού του ζευγαριού είναι άγνωστοι, αλλά φαίνεται να είναι οριστικοί.

Έκτοτε, η Spelling έχει γίνει πιο ασταθής. Στην αρχή, αυτή και τα πέντε παιδιά της -που δεν είχαν ακόμη αναρρώσει πλήρως, όπως ισχυρίστηκε- πήγαν να μείνουν σε ένα μοτέλ για 100 δολάρια τη βραδιά. Τώρα, λίγες εβδομάδες αργότερα, ζει σε ένα τροχόσπιτο μαζί με τα παιδιά της. Δεν έχουν σταθμεύσει σε κάμπινγκ, αλλά δίπλα σε έναν βράχο με θέα τον Ειρηνικό, στη Βεντούρα, βορειοδυτικά του Λος Άντζελες.

EXCLUSIVE: Tori Spelling wants to go back to REALITY TV to combat her 'money issues' and is already 'in talks' to appear on Dancing With the Stars - while ex Dean McDermott is 'mortified' she's living in an RV with their kids https://t.co/wQcVMFFqoo pic.twitter.com/tmHAnWxTVu