Η διάσημη φούστα που φορούσε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ (Sarah Jessica Parker) ως Κάρι Μπράντσο στους τίτλους έναρξης της τηλεοπτικής σειράς «Sex and the City» πουλήθηκε από τον οίκο δημοπρασιών Julien's για 52.000 δολάρια. Είναι το δεύτερο υψηλότερο ποσό που συγκεντρώθηκε στη συγκεκριμένη δημοπρασία με τίτλο «Unstoppable: Signature Styles of Iconic Women in Fashion».

Ενα μαύρο φόρεμα από βελούδο δια χειρός Κάθριν Ουόλκερ για την πριγκίπισσα Νταϊάνα, καθώς και το σύνολο υψηλής ραπτικής του οίκου Givenchy που επέλεξε η Γκρέις Κέλι στην συνάντησή της το 1961 με τον πρόεδρο Τζον Κένεντι και την Τζάκι σημείωσαν την υψηλότερη τιμή πώλησης καθώς πουλήθηκαν, το καθένα για 325.000 δολάρια.

Η νικητήρια προσφορά για τη περίφημη φούστα της Κάρι ήταν μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της δημοπρασίας, καθώς κάλυψε την ανώτατη αρχική εκτίμηση των 12.000 δολαρίων.

Carrie Bradshaws original outfit from the Sex And The City opening credits just sold at auction for $53,200 pic.twitter.com/l3WvYl3tit — millie (@milldealss) January 18, 2024

Οπως αναφέρει το People, η λευκή tutu αγοράστηκε για 5 δολάρια από την ενδυματολόγο Πατρίτσια Φιλντ (Patricia Field) όταν αγόραζε ρούχα για τη σειρά σε περιοχή της Νέας Υόρκης λίγο πριν από την πρεμιέρα στο HBO, το 1998.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.