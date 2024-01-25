Την είσοδο στην Britney Spears απαγόρευσε (ξανά) το ξενοδοχείο Four Seasons στο Λος Αντζελες, αφού η διάσημη τραγουδίστρια έκανε μπάνιο γυμνόστηθη στην πισίνα του ξενοδοχείου, φέρνοντας σε δύσκολη θέση τους πελάτες.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα, η 42χρονη σταρ διέμενε συχνά στο πολυτελές ξενοδοχείο στο Westlake Village, από όπου ανέβαζε και σέξι φωτογραφίες της, ημίγυμνη στην σουίτα της, στους λογαριασμούς της στα social media.

Γενικά, επιδείκνυε περίεργη συμπεριφορά, μέχρι που γδύθηκε δημοσίως, στην πισίνα του ξενοδοχείου, προκαλώντας τα παράπονα των πελατών στην διεύθυνση.

«Τον περασμένο χρόνο, της είχε απαγορευτεί αρκετές φορές η είσοδος στο ξενοδοχείο.

Τώρα της απαγορεύτηκε ξανά καθώς πελάτες μας παραπονέθηκαν ότι πήγε τόπλες δίπλα στην πισίνα και τους έκανε να νιώθουν άβολα. Η συμπεριφορά της είναι συχνά περίεργη και ενοχλητική» δήλωσε άτομο του ξενοδοχείου στην U.S. Sun.

Πηγή: skai.gr

