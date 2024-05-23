Η Τέιλορ Σουίφτ απέδειξε ότι είναι άριστη επαγγελματίας, καθώς αντιμετώπισε υπομονετικά ένα τεχνικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της συναυλίας της «Eras Tour» στη Σουηδία. Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια της τρίτης sold-out συναυλίας της 34χρονης ερμηνεύτριας στο Friends Arena.

Σε ένα βίντεο στο TikTok, η Σουίφτ φαινόταν να παίζει με το πίσω μέρος του μπλε φορέματός της, ενώ κρατούσε την κιθάρα της στο ένα χέρι.

Αφού προσπάθησε να το φτιάξει η ίδια για αρκετά δευτερόλεπτα, η Σουίφτ είπε ευγενικά απευθυνόμενη στο κοινό: «Μιλήστε μεταξύ σας», πριν απομακρυνθεί από το μικρόφωνο.

Στη συνέχεια κάθισε σε ένα πιάνο που βρισκόταν στην άκρη της σκηνής, όπου ξεκούμπωσε το φόρεμά της, αποκαλύπτοντας ένα αστραφτερό σουτιέν και ένα μαύρο σορτσάκι. Ένα μέλος από το συνεργείο της τραγουδίστριας έτρεξε στη σκηνή για να τη βοηθήσει.

Το κοινό ζητωκραύγαζε καθώς η πολυβραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα έφτιαξε το φόρεμά της επί σκηνής και συνέχισε κανονικά τη συναυλία της. Οι θαυμαστές υπέθεσαν ότι το καλώδιο στο μικρόφωνό της πιάστηκε στο φόρεμά της, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στον ήχο. Όπως και να έχει, οι θαυμαστές έσπευσαν να χειροκροτήσουν τη Σουίφτ, που προσπάθησε να αντιμετωπίσει η ίδια το πρόβλημα.

Πηγή: skai.gr

