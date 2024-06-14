Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Συγκλονίζει η καταγγελία νεαρής κοπέλας η οποία όπως καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον σύζυγο της.

Μάλιστα ανέβασε στο προφίλ της στο ινσταγκραμ βίντεο όπου είναι αιμόφυρτη .

Στο βίντεο αναφέρει το όνομα του συζύγου της ενώ κλείνει το βίντεο με την λέξη «καληνύχτα».

Σύμφωνα με την καταγγελία της νεαρής κοπέλας το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συνέβη στην Άμφισσα εντός του αυτοκινήτου του ζευγαριού.

Μετά από διαπληκτισμό ο σύζυγος της χτύπησε άσχημα στο πρόσωπο ενώ την απείλησε.

Η 23χρονη υπέβαλε μήνυση και ο σύζυγος της σύμφωνα με αστυνομικές πηγές εντοπίστηκε και συνελήφθη

Πηγή: skai.gr

