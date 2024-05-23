Αυτά τα ζώδια λατρεύουν να κάνουν κριτική στους άλλους

Αυτόν που πιστεύει ότι έχει το ελεύθερο και τη δύναμη να κάνει ερωτήσεις, αλλά και σχόλια για οτιδήποτε συμβαίνει γύρω του. Του αρέσει να επικρίνει τους άλλους και έχει ένα ανεξήγητο σύμπλεγμα ανωτερότητας.

Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα βρεθεί στον δρόμο σου ένας τέτοιος άνθρωπος μήπως να τον ρωτήσεις τι ζώδιο είναι; Πιθανότατα θα ανήκει σε ένα από τα 4 παρακάτω ζώδια που λατρεύουν να κάνουν κριτική στους άλλους!

Υδροχόος

Στον Υδροχόο αρέσει να επικρίνει τους άλλους και να τους βρίσκει συνεχώς ελαττώματα. Μπορεί να μην το κάνει επίτηδες, αλλά αισθάνεται ότι είναι καθήκον του να επικρίνει τους άλλους για να έχουν καλύτερη απόδοση. Ο ίδιος το βλέπει απλά σαν μια πράξη φροντίδας.

Παρθένος

Οι Παρθένοι, επίσης, λατρεύουν να επικρίνουν τους άλλους. Έχουν υπερβολική αυτοπεποίθηση και γι’ αυτό θέλουν να κάνουν μερικές -άσκοπες- επικρίσεις στους άλλους. Αν και μπορεί να μην έχουν δίκιο όλη την ώρα, δεν χάνουν την ευκαιρία να επικρίνουν τους άλλους και φυσικά, αισθάνονται καλά με αυτό.

Καρκίνος

Ένας Καρκίνος επικρίνει τους ανθρώπους για να τους βγάλει το καλύτερο. Απλώς το κάνει για να βεβαιωθεί ότι το άλλο άτομο είναι σε θέση να βελτιωθεί και να επεξεργαστεί τα ελαττώματά του. Δεν υπάρχουν κακές προθέσεις πίσω από αυτό, απλά του αρέσει να επικρίνει τους ανθρώπους. Επιπλέον, του δίνει ευχαρίστηση αν η κριτική του έχει βοηθήσει κάποιον με οποιονδήποτε τρόπο.

Σκορπιός

Οι Σκορπιοί είναι οι μάστορες της κριτικής, κυρίως της περιττής κριτικής. Οι κακές τους προθέσεις τους κάνουν να επικρίνουν ακόμη και τα καλά πράγματα. Ένα ελαφρύ αίσθημα δύναμης μπορεί να τους κάνει να αισθάνονται ότι είναι εκ γενετής δικαίωμά τους να χώνουν τη μύτη τους στις δουλειές των άλλων και να αναλαμβάνουν την ευθύνη όλου του κόσμου.

