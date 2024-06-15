Χωρίς τον Ιωάννη Παπαπέτρου θα κληθεί η Ελλάδα να προσπαθήσει να πάρει την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μέσω του προολυμπιακού τουρνουά του ΣΕΦ (2-7 Ιουλίου).



Ο πρωταθλητής Ελλάδας και Ευρώπης με τον Παναθηναϊκό τόνισε πως η απόφασή του είναι καθαρά προσωπική και έχει να κάνει με σωματικούς λόγους, ενώ ευχαρίστησε τον Βασίλη Σπανούλη και τους ανθρώπους της Εθνικής ομάδας για την κατανόηση.



Θυμίζουμε ότι μετά το σοβαρό χειρουργείο που έκανε ο διεθνής φόργουορντ μέσα στη σεζόν, απαιτείται ένας αρκετά σημαντικός χρόνος αποθεραπείας, ώστε να μην αντιμετωπίσει νέα προβλήματα στο μέλλον.



Τη θέση του στη δωδεκάδα φαβορί είναι να πάρει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος έχει κάνει μια ακόμη πολύ καλή σεζόν στην Ιταλία με τη Σάσαρι και είχε αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις στο «παράθυρο» του Φεβρουαρίου απέναντι σε Τσεχία και Ολλανδία.



Ο Παπαπέτρου πρόκειται για την τρίτη απώλεια μετά τον Νίκο Ρογκαβόπουλο (που αποφάσισε να απέχει) αλλά και τον Θανάση Αντετοκούνμπο (που είναι τραυματίας αλλά θα είναι δίπλα στην Εθνική ομάδα), όλες στις θέσεις των φόργουορντ.



Αναλυτικά το μήνυμά του:



«Με την ολοκλήρωση μιας ιδιαίτερης, ιστορικής, αλλά και δύσκολης χρονιάς και έπειτα από πολλή σκέψη, δυστυχώς δεν θα είμαι διαθέσιμος για τη φετινή προσπάθεια της Εθνική μας ομάδας.



Η απόφαση είναι καθαρά προσωπική. Όσο και να θέλω να βρίσκομαι εκεί μαζί με τους συμπαίκτες μου, την δεδομένη στιγμή πρέπει να ακούσω και να σεβαστώ το σώμα μου.



Ευχαριστώ τον coach Σπανούλη και όλους τους ανθρώπους της Εθνικής μας ομάδας για την κατανόηση και ευελπιστώ πως στο μέλλον θα είμαι και πάλι διαθέσιμος να βοηθήσω την Εθνική μας ομάδα. Τέλος, να ευχηθώ υγεία και καλή επιτυχία στην ομάδα μας».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.