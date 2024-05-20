Αυτά τα «οικογενειακά πορτραίτα», τα οποία δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, έχουν γίνει «viral» και φαίνεται ότι ενθουσίασαν τους χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ένας καλλιτέχνης, που εξειδικεύεται στην AI, παρουσιάζει πώς θα έμοιαζαν τα παιδιά πρώην διάσημων ζευγαριών αν είχαν μείνει μαζί. Ο Jeremy Pomeroy, από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας, δημιούργησε τις συγκεκριμένες φωτογραφίες.
Ο ίδιος (γραφίστας στο επάγγελμα) δήλωσε ότι δημιουργεί τα πορτραίτα συνδυάζοντας «προηγμένους αλγόριθμους με το Photoshop» και τη δική του αισθητική ματιά πριν τα δημοσιεύσει στο Instagram.
Στα «οικογενειακά» πορτραίτα συμπεριλαμβάνεται και του Ryan Gosling με την πρώην σύντροφό του και ηθοποιό, Rachel McAdams, οι οποίοι χώρισαν το 2007 μετά από δύο χρόνια σχέσης.
Δείτε τα «οικογενειακά πορτραίτα»:
