Η Kendall Jenner έκανε τους 300 εκατ. ακολούθους της στο Instagram να παραληρήσουν με τις φωτογραφίες που δημοσίευσε. Η 28χρονη κόρη της Kris Jenner φόρεσε το string μαγιό της και πόζαρε στον Cameron Hammond.

Η μεγαλύτερη αδελφή της Kylie Jenner έκανε το μοντέλο της νέας καλοκαιρινής σειράς της Calzedonia, ενός ιταλικού οίκου μόδας που ιδρύθηκε στη Βερόνα από τον Sandro Veronesi το 1986, με πάνω από 5.000 καταστήματα σε όλο τον κόσμο από το 2021.

Η εταιρεία αποκάλεσε τη Jenner «καλοκαιρινή μούσα» της, καθώς αξιοποίησε στο έπακρο τις ικανότητές της. Το γνωστό μοντέλο, όπως γράφει η «Daily Mail», φαίνεται ότι βρίσκεται και πάλι σε σχέση -είχαν χωρίσει- με τον Bad Bunny. Η αναθέρμανση του ειδυλλίου τους έγινε μετά το Met Gala.

Τον Δεκέμβριο, η Kendall και ο Bad Bunny έδωσαν τέλος στο ειδύλλιό τους μετά από 10 μήνες μαζί. Το «People» ανέφερε τότε ότι είχαν τραβήξει χωριστούς δρόμους. Μια πηγή δήλωσε στο «Entertainment Tonight»: «Η Kendall και ο Bad Bunny έχουν πολλές υποχρεώσεις και γνωρίζουν ότι είναι ακόμα νέοι και έχουν πολλά ακόμα να ζήσουν».

