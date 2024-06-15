Στάσιμη θα μείνει το 2024 η παγκόσμια αγορά υπολογιστών

Στάσιμη, παρά τη σταδιακή βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών, θα παραμείνει το 2024 η παγκόσμια αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών. Βέβαια, αν ληφθεί υπόψη ότι οι πωλήσεις PCs βρίσκονταν σε μέγγενη την τελευταία διετία, η οριακή επίδοση, που αναμένεται φέτος, αποτελεί πρόοδο για την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Παγκοσμίως, σύμφωνα με την IDC, θα πωληθούν φέτος πάνω από 260 εκατ. PCs, με την αγορά της Κίνας να είναι αυτή που συγκρατεί τις πωλήσεις από μια πιο αισθητή άνοδο. Σύμφωνα με την IDC, η Κίνα θα εμποδίσει την αγορά PCs να ανακάμψει, καθώς η οικονομία της χώρας αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις και βραχυπρόθεσμα, τα αποθέματα παραμένουν αυξημένα.

Η αγορά υπολογιστών προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2,6% σε ετήσια βάση το 2024, εξαιρουμένης της Κίνας, στην οποία η αγορά υπολογιστών δεν αναμένεται να ανακάμψει μέχρι το 2ο εξάμηνο του 2025.

Όσον αφορά στις συσκευές για χρήση από φυσικά πρόσωπα, η IDC αναμένει συνολική μείωση των πωλήσεων κατά 1,1% το 2024. Εξαιρουμένης της Κίνας, η αγορά θα ήταν ανοδική κατά 1,6% σε ετήσια βάση. Τα αυξημένα επιτόκια μαζί με τη ζήτηση για άλλες συσκευές, όπως τα smartphones, αναμένεται να πλήξουν το τμήμα της αγοράς που αφορά τους καταναλωτές.

Τι θα δώσει ώθηση στην αγορά

Οι αναλυτές της IDC σχολιάζουν ότι η ανάκαμψη της αγοράς θα είναι αργή, παρά τους κύκλους ανανέωσης των συσκευών, που βρίσκονται προ των πυλών και παρά την εμφάνιση υπολογιστών με τεχνητή νοημοσύνη (Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker της IDC).

Ένας από τους παράγοντες, που θα παρέχουν στήριξη στην αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών, είναι ο επικείμενος κύκλος ανανέωσης των συσκευών, που χρησιμοποιούνται στον χώρο της εκπαίδευσης (29,6 εκατ. υπολογιστές αποστέλλονται σε αυτήν την αγορά).

“Αν και οι προϋπολογισμοί δεν είναι τόσο μεγάλοι, όσο ήταν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, πολλοί υπολογιστές, που αγοράστηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, πρέπει να ανανεωθούν. Ωστόσο, οι χαμηλότεροι προϋπολογισμοί σημαίνουν ότι ο κύκλος ανανέωσης θα κατανεμηθεί σε πολλά χρόνια και άρα, δεν θα μεταφραστεί σε μια μεγάλη άνοδο, που θα συμβεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπως κατά τη διάρκεια της πανδημίας”, αναφέρει η IDC.

Άλλος ένας παράγοντας, που θα παρέχει στήριξη στην αγορά των υπολογιστών, είναι ο νέος κύκλος ανανέωσης των Windows που πρόκειται να ξεκινήσει, καθώς το τέλος της υποστήριξης των Windows 10 στα τέλη του 2025 αναμένεται να οδηγήσει σε αντικατάσταση των συσκευών, η οποία εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει από το 2ο εξάμηνο του 2024.

Ο ρόλος του ΑΙ

Εκτός των κύκλων ανανέωσης, οι υπολογιστές τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να οδηγήσουν επίσης σε αύξηση των βραχυπρόθεσμων πωλήσεων. Ωστόσο, μακροπρόθεσμα, οι υπολογιστές AI δεν είναι πιθανό να αυξήσουν τον όγκο των πωλήσεων PCs, αλλά προβλέπεται ότι θα τροφοδοτήσουν μια αύξηση της μέσης τιμής πώλησης (ASP).

“Ενώ ο θόρυβος γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη στις συσκευές μπορεί να φαίνεται αδικαιολόγητος, λόγω της έλλειψης σαφώς καθορισμένων περιπτώσεων χρήσης για επιχειρήσεις και επιχειρησιακούς χρήστες, αυτές οι συσκευές θα φέρουν μαζί τους μια σημαντική αλλαγή, προσφέροντας στα PCs δυνατότητες, όπως η παραγωγή περιεχομένου και η αυξημένη παραγωγικότητα. Ωστόσο, η υιοθέτηση από πλευράς καταναλωτών πιθανότατα θα έρθει αργότερα, καθώς η εκπαίδευση των χρηστών σχετικά με τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης στις συσκευές έναντι των λύσεων, που βασίζονται στο cloud, δεν θα είναι απλή υπόθεση”, καταλήγει η IDC.

