Η Τζένιφερ Λόπεζ ρωτήθηκε από δημοσιογράφο για τις φήμες ότι ο γάμος της με τον Μπεν Άφλεκ έχει τελειώσει. Η 54χρονη καλλιτέχνιδα δέχτηκε τη συγκεκριμένη ερώτηση κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για τη νέα της ταινία «Atlas», στο Μεξικό.

Σε ένα βίντεο που έχει γίνει πλέον «viral», ένας άνδρας δημοσιογράφος ζήτησε από τη Λόπεζ να επιβεβαιώσει αν οι φήμες για τον γάμο της με τον Μπεν Άφλεκ είναι αληθινές.

Η καλλιτέχνις έδειχνε στρεσαρισμένη και προσπάθησε να χαμογελάσει, την ίδια στιγμή που ο συμπρωταγωνιστής της, Simu Liu, πήγε γρήγορα να την υπερασπιστεί. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός, η οποία φορούσε ακόμα τη βέρα της, απάντησε στον δημοσιογράφο: «Μπορείς να κάνεις και καλύτερη ερώτηση από αυτήν». «Έλα τώρα, μην το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ», πρόσθεσε ο Liu.

Η Λόπεζ δεν επιχείρησε να διαψεύσει τις φήμες ότι ο τέταρτος γάμος της καταρρέει και είναι πλέον ένα βήμα πριν από το διαζύγιο με τον Μπεν Άφλεκ. Το κοινό χειροκρότησε την J.Lo για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την κατάσταση, ενώ ένας από τους συμμετέχοντες στο πάνελ προειδοποίησε άλλους δημοσιογράφους να αποφύγουν αυτές τις ερωτήσεις.

