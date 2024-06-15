Λογαριασμός
Καρπούζια: Διπλάσιες οι τιμές από το χωράφι στον πάγκο - Οι καταναλωτές άρχισαν να αγοράζουν με... τη φέτα

Με το ένα ευρώ το κιλό φλερτάρει η τιμή στα καρπούζια στις λαϊκές, ενώ στα οπωροπωλεία εκτός από μισό καρπούζι, οι καταναλωτές έχουν αρχίσει να αγοράζουν ακόμα και καρπούζι με τη φέτα

Καρπούζι

Μπορεί το καρπούζι να αποτελεί μία από τις απολαύσεις του καλοκαιριού, ωστόσο, η τσιμπημένη τιμή πώλησης, που "φλερτάρει" ακόμα και με το 1 ευρώ το κιλό, λειτουργεί αποτρεπτικά, με τους καταναλωτές, εκτός από μισό κιλό, να αγοράζουν πλέον και καρπούζι με τη... φέτα. 

Οι παραγωγοί εκτιμούν ότι η τιμή θα πέσει τον επόμενο μήνα – αν περιοριστούν και οι εξαγωγές.

Αναλυτικά το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ:
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: λαική αγορά
