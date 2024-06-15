Μπορεί το καρπούζι να αποτελεί μία από τις απολαύσεις του καλοκαιριού, ωστόσο, η τσιμπημένη τιμή πώλησης, που "φλερτάρει" ακόμα και με το 1 ευρώ το κιλό, λειτουργεί αποτρεπτικά, με τους καταναλωτές, εκτός από μισό κιλό, να αγοράζουν πλέον και καρπούζι με τη... φέτα.

Οι παραγωγοί εκτιμούν ότι η τιμή θα πέσει τον επόμενο μήνα – αν περιοριστούν και οι εξαγωγές.

Αναλυτικά το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ:



Πηγή: skai.gr

