Νέες αλλαγές στο καθεστώς των βραχυχρόνιων μισθώσεων, τύπου Airbnb, μετά το καλοκαίρι, με παρεμβάσεις στα χρονικά όρια και τη φορολόγηση, προανήγγειλε χθες από το 1ο Διεθνές Συνέδριο του ΤΜΕΔΕ ο προϊστάμενος στο οικονομικό γραφείο της γενικής γραμματείας πρωθυπουργού της προεδρίας της κυβέρνησης, Αλέξης Πατέλης.

Οι παρεμβάσεις που εξετάζει η κυβέρνηση έχουν στόχο να αυξηθεί η προσφορά σπιτιών και να μειωθούν τα ενοίκια, προσφέροντας διέξοδο σε χιλιάδες οικογένειες που αναζητούν κατοικία σε προσιτή τιμή ενοικίασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται:

Πλαφόν 90 ημερών ανά ημερολογιακό έτος με εξαίρεση τα νησιά κάτω των 10.000 κατοίκων, όπου εξετάζεται όριο μίσθωσης στις 60 ημέρες.

Υπέρβαση της διάρκειας μίσθωσης θα επιτρέπεται εφόσον το συνολικό εισόδημα του μισθωτή από τα ακίνητα δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ .

Να μην επιτρέπεται βραχυχρόνια μίσθωση άνω των δύο ακινήτων ανά ΑΦΜ δικαιούχου εισοδήματος.

Επιβολή πλαφόν στον αριθμό ακινήτων που θα εκμισθώνονται βραχυχρόνια ανά δήμο - θα πρέπει σε κάθε περιοχή να καταγραφούν οι ανάγκες για στέγαση, το ύψος των ενοικίων, ο αριθμός των ακινήτων που διατίθενται προς βραχυχρόνια μίσθωση.

Στο μέτωπο της φορολογίας υπάρχουν προτάσεις για διεύρυνση του αριθμού των ιδιοκτητών ακινήτων με βραχυχρόνια μίσθωση που θα υποχρεούνται να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Επίσης, εξετάζονται φόρο-κίνητρα στους ιδιοκτήτες για τη διάθεση κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση.



Πηγή: skai.gr

