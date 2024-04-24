Taylor Swift: Οι δασκάλες της είναι υπερήφανες για την επιτυχία της

Η Τέιλορ Σουίφτ κάνει τους πάντες υπερήφανους! Λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του 11ου άλμπουμ της με τίτλο «The Tortured Poets Department», ο τηλεοπτικός σταθμός CBS Philadelphia μίλησε με δύο από τις δασκάλες της, οι οποίες αποκάλυψαν ότι από πολύ μικρή ηλικία η σταρ είχε εκδηλώσει την αγάπη της για τη μουσική.

Η δασκάλα μουσικής Barbara Kolvek, δήλωσε ότι από τη δεύτερη τάξη του δημοτικού ήθελε να γίνει τραγουδίστρια.

«Έγραφε ποίηση συνέχεια, ακόμα και στο μάθημα της μουσικής, ακόμα και όταν δεν έπρεπε», είπε χαρακτηριστικά και μοιράστηκε ότι εκείνη της έδωσε «το πρώτο της σόλο τραγούδι». «Fast Talk Freddie», νομίζω ότι ήταν ο τίτλος» είπε.

Η συνταξιούχος πλέον εκπαιδευτικός, η οποία είχε τη Σουίφτ μαθήτρια από την πρώτη έως την τετάρτη δημοτικού αποκάλυψε στην εκπομπή ότι διατηρούσαν επαφή "για λίγο καιρό". «Νιώθω ότι ίσως της έδωσα μια μικρή ώθηση να κάνει ό,τι έκανε» τόνισε.

Η Χέδερ Μπράουν, δασκάλα της Σουίφτ στην τρίτη τάξη, μίλησε για την «ξεχωριστή προσωπικότητά της».

«Πάντα θυμάσαι κάθε μαθητή από τα χαρακτηριστικά του. Η Τέιλορ ήταν από τις μαθήτριες που απλά, γοήτευαν τους άλλους».

Ανέφερε ότι εξακολουθεί να της στέλνει κάθε χρόνο μια χριστουγεννιάτικη κάρτα αν και «πιθανότατα δεν τις παίρνει καν» και υπογράμμισε «ό,τι αγγίζει, γίνεται χρυσάφι».

«Ανυπομονώ να δω τι έρχεται μετά. Όταν βγαίνει στη σκηνή και όλοι φωνάζουν «Τέιλορ», είναι σαν, ω, Θεέ μου, όπως όταν ήμουν η δασκάλα της! Θα της έλεγα πόσο περήφανη είμαι, που δεν έχασε τον στόχο της ούτε και τον αληθινό της εαυτό. Ήταν πάντα πολύ ειλικρινής και ανοιχτή» κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

