Anna Sawai: Γνωρίστε την Toda Mariko από το «Shogun» - Οι θαυμαστές παραληρούν…

Η σειρά 10 επεισοδίων «Shogun» του Disney+ έφτασε στο τέλος της και οι θαυμαστές ζητούν η Anna Sawai να βραβευτεί για την εξαιρετική ερμηνεία της.

Η Toda Mariko από την αγαπημένη μας σειρά «Shogun», 31 ετών, πρωταγωνιστεί ως «μια γυναίκα με ανεκτίμητες δεξιότητες, αλλά ατιμωτικούς οικογενειακούς δεσμούς, η οποία πρέπει να αποδείξει την αξία και την υποταγή της».

Το «Shogun» είναι μια διασκευή του ομώνυμου μυθιστορήματος του James Clavell από το 1975, το οποίο αποτελεί μυθοπλασία πραγματικών προσώπων και γεγονότων από την Ιαπωνία του 17ου αιώνα.

Η Anna Sawai γεννήθηκε στις 11 Ιουνίου 1992 στο Ουέλινγκτον της Νέας Ζηλανδίας, αλλά ξεκίνησε την καριέρα της ως ηθοποιός σε ηλικία 11 ετών, αφού μετακόμισε στην Ιαπωνία το προηγούμενο έτος. Το 2004 πρωταγωνίστησε σε μια θεατρική παράσταση στο Τόκιο και πέντε χρόνια αργότερα έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία πολεμικών τεχνών «Ninja Assassin».

Ωστόσο, η Sawai έκανε ένα διάλειμμα από την υποκριτική όταν ήταν 21 ετών και έγινε τραγουδίστρια του κοριτσίστικου συγκροτήματος FAKY, το οποίο την έκανε διάσημη στην Ιαπωνία.

Εγκατέλειψε το συγκρότημα μετά από πέντε χρόνια για να επιστρέψει στην καριέρα της ως ηθοποιός και απέκτησε ρόλο στην αστυνομική σειρά του BBC, «Giri/Hagi». Ο επόμενος μεγάλος ρόλος της στον κινηματογράφο ήταν στην ταινία «Fast & Furious» του 2021 ως Elle Lue.

Είναι η Lady Mariko στο «Shogun» ένα πραγματικό πρόσωπο;

Η πραγματική γυναίκα πίσω από τη Lady Toda Mariko είναι η Akechi Tama, επίσης γνωστή ως Hosokawa Gracia - μια Γιαπωνέζα αριστοκράτισσα του 16ου αιώνα και κόρη του στρατηγού Akechi Mitsuhide (Akechi Jinsai στο Shogun).

Σε ηλικία 15 ετών, η Akechi Tama παντρεύτηκε τον μεγαλύτερο γιο του Fujitaka Hosokawa (Toda Hiromatsu στο Shogun), τον Tadaoki (Toda Buntaro στη σειρά), έναν άλλο ισχυρό πολέμαρχο της εποχής. Ο Tadaoki ήταν ένας πολύ μορφωμένος στρατιωτικός διοικητής και αυτός και η Tama απέκτησαν πέντε παιδιά.

Ωστόσο, η Tama βρέθηκε στο επίκεντρο ενός αγώνα εξουσίας το 1582 -ήταν 19 ετών- όταν ο πατέρας της πρόδωσε και δολοφόνησε τον άρχοντα Nobunaga, πριν σκοτωθεί ο ίδιος σε μάχη ένα μήνα αργότερα.

Η ίδια πέρασε δύο χρόνια στην εξορία, μετά τα οποία έζησε στην Οσάκα. Βλέπουμε την ένταση που προκαλεί η φήμη της στο έκτο επεισόδιο μεταξύ της Mariko και της Ochiba No Kata (Fumi Nikaido).

Στην Οσάκα, η Tama ασπάστηκε τον καθολικισμό και πήρε το χριστιανικό της όνομα - Gracia - προκαλώντας σύγκρουση με τον σύζυγό της, σύμφωνα με την καταγεγραμμένη ιστορία της οικογένειας.

Ο παραγωγός Hiroyuki Sanada πρωταγωνιστεί ως Lord Yoshii Toranaga, ο οποίος μάχεται για τη ζωή του, καθώς οι εχθροί του στο Συμβούλιο των Αντιβασιλέων ενώνονται εναντίον του. Όταν ένα μυστηριώδες ευρωπαϊκό πλοίο βρίσκεται ακυβέρνητο κοντά σε ένα ψαροχώρι, ο Άγγλος κυβερνήτης του, John Blackthorne (Cosmo Jarvis), έρχεται φέρνοντας μυστικά που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον Toranaga να ανατρέψει την εξουσία και να μειώσει την τρομερή επιρροή των εχθρών του Blackthorne, των Ιησουιτών ιερέων και των Πορτογάλων εμπόρων.

H μοίρα του Toranaga και του Blackthorne συνδέονται άρρηκτα με τη μεταφράστριά τους, Toda Mariko (Anna Sawai). Ενώ υπηρετεί τον άρχοντά της μέσα σε αυτό το βεβαρημένο πολιτικό τοπίο, η Mariko πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στη σχέση της με τον Blackthorne, τη δέσμευσή της στην πίστη της, η οποία την έσωσε και το καθήκον της προς τον εκλιπόντα πατέρα της.

Θα υπάρξει 2η σεζόν του «Shogun»;

Δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση για 2η σεζόν του «Shogun», παρά την τεράστια επιτυχία του και ο συνδημιουργός, Justin Marks, δήλωσε στο «The Direct» τον Φεβρουάριο του 2024: «Νομίζω ότι λέμε την πλήρη ιστορία του βιβλίου. Και φτάνουμε στο τέλος».

Ο Marks ανέφερε, επίσης, πόσος χρόνος - περίπου πέντε χρόνια - έχει αφιερωθεί στη δημιουργία της σειράς των 10 επεισοδίων. Αυτός, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ένας καλός λόγος για να την αφήσει. Η σειρά έχει λάβει εκπληκτική βαθμολογία -99%- στο Rotten Tomatoes εν μέσω παγκόσμιας αποδοχής.



Πηγή: skai.gr

