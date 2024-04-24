Η Gwyneth Paltrow μας δείχνει τα γυμνασμένα πόδια της στο νέο εξώφυλλο του περιοδικού «Cultured». Η 51χρονη ηθοποιός φόρεσε κόκκινα εσώρουχα και ένα ροκ δερμάτινο σακάκι στην εικόνα του εξωφύλλου.

Στη συνέντευξή της, η ηθοποιός μίλησε και για την πολύκροτη δίκη για το ατύχημα με σκι το 2023 και για το πώς δεν «αναλύει» όλα όσα έγιναν εκείνη την περίοδο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γκουίνεθ Πάλτροου κρίθηκε αθώα από το δικαστήριο της Γιούτα για το ατύχημα με σκι που είχε το 2016, στο οποίο ενεπλάκη και ο άνθρωπος που την κατηγορούσε, ο συνταξιούχος οπτικός Τέρι Σάντερσον.

Μάλιστα, ο 76χρονος θα έπρεπε να πληρώσει αποζημίωση 1 δολαρίου -την οποία αξίωσε συμβολικά η πλευρά της ηθοποιού- καθώς και τα νομικά της έξοδα. Η δίκη διήρκεσε πάνω από μία εβδομάδα και έγινε φαινόμενο της ποπ κουλτούρας.

While on the witness stand, the plantiff's attorney tells Gwyneth Paltrow she is jealous of her height. #gwynethpaltrow pic.twitter.com/mVxZEde5Td — LX News (@NBCLX) March 24, 2023

Μιλώντας για το φαινόμενο των μέσων ενημέρωσης στο οποίο εξελίχθηκε η δίκη είπε: «Προσπαθώ να μην ασχολούμαι πολύ με τέτοιου είδους πράγματα. Όταν βρίσκεσαι στο επίκεντρο της δημοσιότητας όπως εγώ, για τόσο πολύ καιρό, και είσαι κατά κάποιο τρόπο ο κινητήριος μοχλός της κουλτούρας, νομίζω ότι είναι καλύτερο να μην αναλύεις. Το αφήνω να είναι αυτό που είναι».

Η σύγκρουση με σκι μεταξύ της ηθοποιού και του συνταξιούχου οπτικού έγινε σε χειμερινό θέρετρο, στο Παρκ Σίτι της Γιούτα. Ο 76χρονος Τέρι Σάντερσον υπέστη διάσειση και έσπασε τέσσερα από τα πλευρά του. Υποστήριξε, επίσης, ότι εξαιτίας του ατυχήματος υπέστη εγκεφαλική βλάβη και για αυτό τον λόγο αξίωνε αποζημίωση των 300.000 δολαρίων από την Γκουίνεθ Πάλτροου.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Γκουίνεθ Πάλτροου μοιράστηκε επίσης τις σκέψεις της σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Όσον αφορά στα συναισθήματά της για τη συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι σε αντίθεση με κάποιους άλλους, δεν τη φοβάται.

«Οι άνθρωποι φοβούνται τόσο πολύ την Α.Ι. - τι θα συμβεί με το πώς γράφονται τα σενάρια ή πώς γράφεται η μουσική», είπε. «Αλλά πιστεύω ότι σε κάποιο βαθμό, είμαστε πνευματικά πλάσματα. Λαχταράμε αυτή τη βαθιά απήχηση που συμβαίνει όταν το πνεύμα ή η διάνοια κάποιου, ή ο συνδυασμός αυτών των πραγμάτων, σε αγγίζει και σε κάνει να σκεφτείς έξω από το κουτί. Νομίζω ότι πάντα θα υπάρχει ανάγκη γι' αυτό», πρόσθεσε η σταρ.

