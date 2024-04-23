Η Vittoria Ceretti ήταν εντυπωσιακή σε μια σειρά από στιγμιότυπα που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από την εξωτική της απόδραση.

Το μοντέλο από την Ιταλία, 25 ετών, είναι γνωστό εδώ και καιρό ότι βγαίνει με τον 49χρονο Leonardo DiCaprio. Στις φωτογραφίες που «ανέβασε» στα social media, η Vittoria Ceretti ποζάρει με το μικροσκοπικό της μπικίνι και επιδεικνύει την καλλίγραμμη σιλουέτα της. Το διάσημο μοντέλο κέρδισε επάξια -με τα προσόντα της- την καρδιά του διάσημου εργένη του Χόλιγουντ.

Η καριέρα της Vittoria στο μόντελινγκ ξεκίνησε στα 14 της χρόνια, όταν συμμετείχε στον διαγωνισμό «Elite Model Look» για πλάκα. Από τότε έχει περπατήσει σε 400 επιδείξεις μόδας και έχει κοσμήσει το εξώφυλλο της «Vogue» 23 φορές.

Η απόδραση αυτή έρχεται μετά τις φήμες για αρραβώνα του μοντέλου με τον Leonardo DiCaprio. Ωστόσο, κανένας από τους δύο δεν φαίνεται να επιβεβαιώνει ότι υπήρξε αρραβώνας. Ο Leonardo συνδέθηκε για πρώτη φορά ρομαντικά με τη Vittoria Ceretti κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2023.

Ο DiCaprio έχει βγει με τις Gisele Bündchen, Bar Rafaeli, Camila Morrone και Gigi Hadid, η καθεμία από τις οποίες ήταν γύρω στα 25 ή νεότερη.

Πηγή: skai.gr

