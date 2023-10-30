My Style Rocks στον ΣΚΑΪ: Η Μορτανσία νίκησε στο σημερινό Gala

Το κατάλληλο outfit για να συναντήσουν την πεθερά τους έπρεπε να παρουσιάσουν σήμερα οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks στον ΣΚΑΪ με ορισμένες να πηγαίνουν την εμφάνισή τους ένα βήμα μπροστά φέρνοντας στο πλατό ως συνοδούς, τις αληθινές τους πεθερές!

Στις θέσεις τις κριτικής επιτροπής δίπλα στον Στέλιο Κουδουνάρη και τη Σοφία Χατζηπαντελή είδαμε για μια ακόμα φορά, τη Ραμόνα Βλαντή λόγω της απουσίας του Δημήτρη Σκουλού.

Τον χορό των εμφανίσεων ξεκίνησε η Αμάντα η οποία ήρθε συνοδευόμενη από την πεθερά της για να πάνε για μπιρίμπα.

Τα λόγια της πεθεράς της συγκίνησαν ενώ η ίδια απέσπασε συνολικά υψηλή βαθμολογία!

Κι αν το concept της Αμάντας της έφερε γούρι δε συνέβη το ίδιο με την Ελεάνα η οποία έφτασε μέχρι το Τέξας για να συναντήσει τα πεθερικά της, μετά την βαθμολόγησή της όμως ξέσπασε σε κλάματα λέγοντας πως έχει κουραστεί.

Η Γεωργία πήγε στην Εκάλη για να συναντήσει για δεύτερη φορά την πεθερά της με το βελούδινο κοστούμι της να σχολιάζεται ως χριστουγεννιάτικο από κάποιες διαγωνιζόμενες.

Η Αιμιλία ήρθε συνοδευόμενη από μια πολύ καλή της φίλη να υποδύεται την πεθερά της δεν κατάφερε όμως να πάρει μία καλή βαθμολογία.

Η Διονυσία ταξίδεψε μέχρι το Λονδίνο για να πιεί τσάι με την πεθερά της και κατέληξε να κοντράρεται με την Ντένη, με τη Ραμόνα να παίρνει θέση και να επισημαίνει: «Μαλώνετε για λάθος λόγους».

Με τη μελλοντική πεθερά της εμφανίστηκε η Χριστιάννα σε μία πολύ συγκινητική πασαρέλα που έφερε δάκρυα στα μάτια των περισσότερων κοριτσιών.

Η Απολλεών πήγε… Μέγαρο για χάρη της πεθεράς της συγκεντρώνοντας υψηλή βαθμολογία για τις στιλιστικές επιλογές της. Η Ντένη από την άλλη προτίμησε να πάει στη Λάρισα στο μαγαζί που τραγουδάει η Πέγκυ, η «πεθερά» της!

«Ακυβέρνητο καράβι» χόρεψε για την περίσταση και πήρε «5» από τη Μορτασία.

Ο βαθμός αυτός αρχικά συζητήθηκε πολύ και ακόμα περισσότερο όταν η Ντένη έδωσε τον ίδιο βαθμό στην εμφάνιση της Μορτασίας.

Αυτή η… ανταλλαγή βαθμών εξόργισε τη Γεωργία ενώ έφερε αντιδράσεις και από τη Διονυσία και την Αμάντα.

Η Χριστίνα με τη σειρά της συνάντησε στο Παρίσι την πεθερά της ολοκληρώνοντας με τη δική της πασαρέλα, τις εμφανίσεις.

Η Ραμόνα μοίρασε τους δικούς της βαθμούς δίνοντας από «1» σε Διονυσία, Χριστιάννα και Μορτασία ενώ στην Αμάντα έβαλε «2».

Νικήτρια αναδείχθηκε για δεύτερη φορά η Μορτασία με την Κατερίνα Καραβάτου να σχολιάζει πως είναι η πρώτη διαγωνιζόμενη σε αυτή τη σεζόν που συγκεντρώνει δύο νίκες.

Στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα βρέθηκε η Αιμιλία η οποία ωστόσο προστατεύονταν από την ασυλία της πρώτης εβδομάδας. Έτσι υποψήφιες αναδείχθηκαν η Ελεάνα, η Χριστιάννα και η Γεωργία η οποία βρέθηκε για πρώτη φορά σε αυτή τη θέση. Οι υπόλοιπες διαγωνιζόμενες έπρεπε να ψηφίσουν ποια θέλουν να παραμείνει με την Γεωργία και την Ελεάνα να ισοβαθμούν μέχρι τη βαθμολογία της Μορτασίας η οποία έδωσε τη διπλή της ψήφο στην Χριστιάννα. Την πιο κρίσιμη στιγμή η Αιμιλία Χαλόφτη ανακοίνωσε πως θέλει να αποχωρήσει οικειοθελώς και να μείνουν τα κορίτσια που έχουν το χρόνο να ανταπεξέλθουν στο παιχνίδι γιατί η ίδια πιέζεται λόγω χρόνου.

Βάσει κανονισμών ήταν προγραμματισμένη η αποχώρηση με ψηφοφορία, όμως λόγω της απουσίας του Δημήτρη Σκουλού που ενδεχομένως να επηρέαζε το τελικό αποτέλεσμα, δεν έγινε η δεύτερη αποχώρηση.



MY STYLΕ ROCKS με την Κατερίνα Καραβάτου, καθημερινά στις 14.50.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.