Περισσότερα από 1800 αντικείμενα από ταινίες - ανάμεσά του κλασσικά θρίλερ και επιστημονικής φαντασίας- θα βουν σε δημοπρασία κινηματογραφικών και τηλεοπτικών αναμνηστικών από τον οίκο δημοπρασιών Propstore στις 9-12 Νοεμβρίου.

Το πιο... διάσημο αντικείμενο που θα δημοπρατηθεί είναι το γάντι του Φρέντι Κρούγκερ, από την κινηματογραφική σειρά τρόμου «A Nightmare on Elm Street» (Εφιάλτης στον Δρόμο με τις Λεύκες).

Σύμφωνα με τον Guardian, το γάντι με τα δάχτυλα με ξυράφια που δορούσε ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ίνγκλαντ στις ταινίες του Φρέντι Κρούγκερ, αναμένεται να πουληθεί έως και 400.000 λίρες Αγγλίας.

Μαζί με το γάντι θα υπάρχει η μάσκα και ένα πρωτότυπο σκίτσο του αντικειμένου.

Mεταξύ των αναμνηστικών που πωλούνται επίσης στη δημοπρασία, είναι αντικείμενα από τις ταινίες «The Shining» (Η Λάμψη), «Aliens» του 1986 (Άλιενς: Η Επιστροφή» και «Sweeney Todd» (Ο Φονικός Κουρέας της Οδού Φλυν).

Ενα δερμάτινο ασπρόμαυρο τζάκετ που φορούσε ο Μάικλ Τζάκσον στο μουσικό βίντεο «Street» για διαφήμιση αναψυκτικού αναμένεται να πωληθεί έως και 400.000 λίρες Αγγλίας.

Μία αφίσα του Ρόμπερτ ΜακΓκίνις για την ταινία Τζέιμς Μποντ «Thunderball» (Πράκτωρ 007: Επίχειρηση Κεραυνός) έχει εκτιμώμενη τιμή πώλησης 160.000 λίρες Αγγλίας .

Ο οίκος Propstore εκτιμά ότι συνολικά στη δημοπρασία αναμένεται να συγκεντρωθούν 12 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.