Τα ζώδια σήμερα, Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2024

Κριός

Δείξετε λίγη περισσότερη υπομονή με τους γύρω σας και δώσετε τους την δυνατότητα να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους. Φανείτε ανεκτικοί και δεν θα χάσετε… Προσπαθείτε επίσης να είστε ακριβοδίκαιοι! Αυτό θα σας βοηθήσει να επιλύσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο διενέξεις, είτε στο εργασιακό, είτε στο οικογενειακό σας περιβάλλον.

Ταύρος

Εμπνεύσεις της στιγμής μπορεί να αποβούν εξαιρετικά αποτελεσματικές στην ανάδειξη της δουλειάς σας και να θεμελιώσουν μια επιτυχία με εξαιρετική μελλοντική πορεία. Σε συναισθηματικό επίπεδο δεν θα πρέπει να συμβιβαστείτε με τίποτε λιγότερο από αυτό που σας γεμίζει και σας κάνει ευτυχισμένους. Εάν το βρήκατε, κρατήστε το πάση θυσία, εάν όχι, κάπου εκεί γύρω πρέπει να είναι και να σας περιμένει…

Δίδυμοι

Ίσως θα πρέπει να χαμηλώσετε τον πήχη των προσδοκιών σας σήμερα και να βάλετε τους προσωπικούς ή επαγγελματικούς σας στόχους σε μια πιο ρεαλιστική βάση. Αφιερώστε λίγο χρόνο στους αγαπημένους σας σήμερα και ξεχάστε τις έγνοιες. Φροντίστε επίσης την υγεία σας ή για την καλή σας φυσική κατάσταση.

Καρκίνος

Με εντάσεις και αψιμαχίες θα κυλήσει η σημερινή μέρα, καθώς θα σας ορθώνουν εμπόδια στο δρόμο σας και δεν θα μπορείτε να διεκπεραιώσετε τις υποθέσεις σας με τον τρόπο που εσείς θέλετε. Σκέφτεστε νέα οικονομικά ανοίγματα. Καλύτερα να τα κάνετε πράξη τον επόμενο μήνα όμως.

Λέων

Η ατμόσφαιρα είναι ηπιότερη σήμερα και οι πιθανότητες να διορθώσετε τις δυσκολίες που προέκυψαν χθες είναι πολλές. Ξεκαθαρίστε τις διαφορές και βάλτε μερικά πράγματα στη θέση τους. Αν και πολλά πράγματα σας στεναχωρούν, θα μπορέσετε να ταχτοποιήσετε κάπως τα οικονομικά και προσωπικά σας θέματα σήμερα. Κάποιο ηλικιωμένο άτομο θα βοηθήσει τις προσπάθειες σας

Παρθένος

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε σε πιο σημείο είστε ανά πάσα στιγμή σε σχέση με τους στόχους και τις επιδιώξεις σας. Θα πρέπει όμως να είστε ρεαλιστές και ειλικρινείς με τον εαυτό σας στις εκτιμήσεις σας. Γίνετε πιο αισιόδοξοι και δεχτείτε τη συμπαράσταση των φίλων σας. Τολμήστε καινούργιες κοινωνικές συναναστροφές. Από πλευράς υγείας και εργασίας θα σημειωθεί βελτίωση και τα οικονομικά σας θα πάνε καλύτερα, αν τα χειριστείτε με προσοχή.

Ζυγός

Κάποιοι προσπαθούν να σας βγάλουν από το παρελθόν που φαίνεται να έχετε κολλήσει για να ζήσετε το παρόν και το μέλλον. Καλό το παρελθόν, η ζωή όμως προχωράει γοργά. Διδαχτείτε από αυτό και προχωρήστε μπροστά. Ασχοληθείτε με το σπίτι και την οικογένεια. Μην εμπιστεύεστε τρίτους. Τα μυστικά σας θα διαρρεύσουν και θα εκπλαγείτε.

Σκορπιός

Δημιουργική η σημερινή μέρα! Μια απόφαση σας μπορεί να αλλάξει σημαντικά την ζωή σας και να της δώσει μια σημαντική ώθηση. Εμπιστευτείτε το ένστικτο σας και δεν θα χάσετε. Ξεκόψτε με φίλους και κοινωνικό περίγυρο που δεν έχουν τίποτα να σας δώσουν, παρά μόνο να πάρουν από σας. Ηρεμήστε και εκτιμήστε σωστά την κατάσταση στα αισθηματική σας, αποφεύγοντας εντάσεις και σκηνές ζηλοτυπίας.

Τοξότης

Με το να κάθεστε και να περιμένετε την ευκαιρία που θα σας ξελασπώσει, δεν θα κερδίσετε πολλά. Θα πρέπει να βάλετε και σεις το χεράκι σας, κάνοντας τις επαφές που πρέπει, προγραμματίζοντας τις δράσεις σας και εν ανάγκη επανασχεδιάζοντας την πορεία σας. Κάποια σημαντική εργασιακή υποχρέωση φαίνεται να ολοκληρώνεται σήμερα και ήρθε η ώρα της αξιολόγησης. Θα πρέπει όμως παράλληλα να θέσετε τους επόμενους στόχους σας. Ο ανώτερος σας εαυτός μπορεί να σας δώσει τις κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθήσετε.

Αιγόκερως

Η ζωή σας έχει πάρει για τα καλά την ανιούσα και δεν χρειάζεται να ανησυχείτε πλέον για όλα εκείνα που σας κρατούσαν ξάγρυπνους. Ευχαριστήστε την καλή σας τύχη, καθώς και όσους βρέθηκαν στο πλάι σας στις δυσκολίες στιγμές. Τα νέα είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά από τον επαγγελτικό σας τομέα, πολλά όμως θα πρέπει να γίνουν για να συνεχιστεί η ανοδική πορεία.

Υδροχόος

Το καλοκαίρι τελείωσε, αλλά σας είναι δύσκολο να συγκεντρωθείτε στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις σας, αναπολώντας τις διακοπές. Προσοχή σε λάθη και παραλήψεις που μπορεί να στοιχίσουν. Η φιλία θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην σημερινή σας μέρα. Ένα νέο φιλικό πρόσωπο στην ζωή σας θα φέρει και νέα ενδιαφέροντα, χρειάζεται όμως χρόνος μέχρι να βρείτε έναν κοινό βηματισμό…

Ιχθείς

Ίσως να κινηθείτε δυναμικά και να κόψετε κάποιους δεσμούς που αισθάνεστε ότι σας κρατάνε δέσμιους και δεν σας αφήνουν να προχωρήσετε στην ζωή. Είστε πολύ δοτικοί, κάποιοι όμως σας εκμεταλλεύονται και σας απομυζούν. Δεν είναι ανάγκη να αλλοιώσετε τον χαρακτήρα σας και να αλλάξετε την συμπεριφορά σας, απλά κάντε ένα καλό ξεκαθάρισμα στον περίγυρο σας. Προσοχή όμως μην γκρεμίσετε τα πάντα γύρω σας…

