Η Madonna μοιράστηκε με τους 19 εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram, μία τρυφερή ανάρτηση με αφορμή τα 18α γενέθλια της κόρης της, Μέρσι Τζέιμς (Mercy James), το τέταρτο παιδί της που είχε υιοθετήσει από το Μαλάουι.

Η διάσημη τραγουδίστρια συνόδευσε τις ευχές της με ένα βίντεο από φωτογραφίες που πρωταγωνιστεί η κόρη της υπό τους ήχους μίας σύνθεσης του Ερίκ Σατί (Erik Satie) που παίζει η Μέρσι στο πιάνο.

«Όμορφη Μέρσι Τζέιμς. Είσαι ήδη μια νέα γυναίκα! Όμορφη βασίλισσα της Αφρικής! Μας εξέπληξες όλους! Ανέκαθεν ήσουν η ήσυχη της οικογένειας», έγραψε η βασίλισσα της ποπ στη λεζάντα της ανάρτησής της και αποκάλυψε πως η κόρη της ήταν το πιο «ήσυχο, ευγενικό, ντροπαλό και υπομονετικό» παιδί της οικογένειας.

«Ενώ όλα τα άλλα παιδιά μου, παρακαλούσαν για προσοχή, εσύ κρυβόσουν κάτω από την κουκούλα σου δεν ήθελες ποτέ να την τραβάς. Πάντα ταπεινή και καλή. Πάντα εκείνη που έλεγες ευχαριστώ» ανέφερε.



