Η ταινία "The Iron Claw" με τον Ζακ Έφρον (Zac Efron) είναι η αγαπημένη ταινία της Αντέλ (Adele) για τη χρονιά που πέρασε.

Η ταινία αφηγείται την ιστορία της ανόδου και πτώσης της οικογένειας Φον Έριχ, μιας δυναστείας παλαιστών που άσκησε τεράστια επιρροή στο άθλημα από τη δεκαετία του 1960 μέχρι σήμερα και ο Έφρον παίζει τον ρόλο του Κέβιν Φον Έριχ.

Ο διάσημος ηθοποιός έκανε μία ανάρτηση στο Instagram, στην οποία φαίνεται η Αντέλ να αποκαλύπτει ότι η αγαπημένη της ταινία για το 2023 είναι το «The Iron Claw».

«Προφανώς υπάρχουν πολλές υπέροχες ταινίες, αλλά αν δεν την έχετε δει, το "Iron Claw" ήταν η αγαπημένη μου ταινία της χρονιάς», είπε η τραγουδίστρια.

«Δεν ξέρω αν πολλοί από εσάς το έχετε δει. Πρόκειται για μια πολύ διάσημη αμερικανική οικογένεια παλαιστών», συνέχισε η Αντέλ.

«Ο Μαέστρος ήταν εκπληκτικός. Ήταν όλοι καταπληκτικοί», πρόσθεσε η τραγουδίστρια καθώς αναφέρθηκε και σε άλλες ταινίες που κυκλοφόρησαν το 2023. «Έμεινα ενθουσιασμένη από τον Ζακ Έφρον [στο "The Iron Claw"] και στο τέλος έκλαψα για δύο ώρες. Η αγαπημένη μου ταινία της χρονιάς λοιπόν είναι το "Iron Claw"»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.