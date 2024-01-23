My Style Rocks στον ΣΚΑΪ: Η Αμάντα είναι η νικήτρια της ημέρας, από ποια παίκτρια αφαίρεσε βαθμό

Η Αμάντα είναι η σημερινή νικήτρια στο My Style Rocks στον ΣΚΑΪ, καταφέρνοντας να παρουσιάσει το καλύτερο επαγγελματικό look από τις συμπαίκτριές της.

Η παίκτρια την ώρα που κλήθηκε να πάρει έναν βαθμό από κάποια συμπαίκτριά της, επέλεξε τη Μορτασία, προκαλώντας το ξέσπασμα του Στέλιου Κουδουνάρη και έτσι άλλαξε την απόφασή της.

Το look της Μιμής έφερε ένταση στο πλατό, με την Διονυσία να της επισημαίνει πως δεν μπορεί να περπατήσει καλά με τα τακούνια.



Την ίδια ώρα,η Μορτασία, η οποία ήρθε τελευταία στην κατάταξη της βαθμολογίας, ξέσπασε σε κλάματα και αποχώρησε από το πλατό νιώθοντας αδικημένη.



Η σημερινή εμφάνιση της Απολλεών.



Η Γεωργία σε επαγγελματικό ραντεβού με τον πρώην σύζυγό της.



Η πασαρέλα των κοριτσιών



Η είσοδος των κριτών

