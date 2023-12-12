Ο Μάθιου Πέρι (Matthew Perry) – ο αγαπημένος «Τσάντλερ» από τα Φιλαράκια - έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 54 ετών, στις 28 Οκτωβρίου, και ο θάνατος του σκόρπισε παγκόσμια θλίψη. Στα «Φιλαράκια», το καλύτερο φιλαράκι του ήταν η Τζένιφερ Ανιστον (Jennifer Aniston), με την οποία διατήρησε στενές φιλικές σχέσεις και στην ζωή τους, μετά την σειρά.

Η διάσημη ηθοποιός συγκλονίστηκε από τον θάνατό του και για αρκετό καιρό ήταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση.



Η Άνιστον έδωσε χθες την πρώτη της συνέντευξη μετά τον θάνατο του Πέρι και μίλησε για την στενή σχέση που είχαν οι δύο τους.

«Είχε κόψει το κάπνισμα. Ήταν σε φόρμα. Ήταν χαρούμενος, αυτό είναι το μόνο που ξέρω», είπε δακρυσμένη η Άνιστον στο Variety, σε μια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα, καθώς η συμπρωταγωνίστριά της στο «The Morning Show», Ρις Γουίδερσπουν, της κρατούσε το χέρι.

Jennifer Aniston says she hopes Matthew Perry is remembered “as he said he’d love to be remembered”:



“He was happy. He was healthy. He had quit smoking. He was getting in shape. He was happy — that’s all I know. I was literally texting with him that morning, funny Matty. He was… pic.twitter.com/zv1IHc9C47 — Variety (@Variety) December 11, 2023

Μάλιστα αποκάλυψε ότι το τελευταίο πρωινό του Πέρι, οι δυο τους αντάλλασσαν μηνύματα, «Δεν πονούσε. Δεν δυσκολευόταν. Ήταν χαρούμενος».

«Θέλω ο κόσμος να γνωρίζει ότι ήταν καλά, υγιής και έκανε σχέδια. Μου λείπει τραγικά, σε όλους μας λείπει. Αλήθεια, μας έκανε να γελάμε πάρα πολύ» είπε η ηθοποιός.

