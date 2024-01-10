Τα ζώδια σήμερα, Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024

Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024.

Κριός

Η πνευματικότητα φαίνεται να αποτελεί το επίκεντρο της σκέψης σας κατά την σημερινή μέρα. Πάρτε όση απόσταση μπορείτε από τα τρέχοντα και ασήμαντα της ζωή σας και προσπαθήστε να δείτε την συνολική εικόνα. Θα σας βοηθήσει να χαράξετε νέα πορεία ζωής.

Ταύρος

Σαν να σας έχει κάνει σοφότερους το Σύμπαν για μια μέρα, τα λεγόμενα σας ξαφνιάζουν τους γύρω σας αλλά και τον εαυτό σας. Βλέμματα επιδοκιμασίας αλλά και θαυμασμού θα σας συνοδεύουν όλη την μέρα, γι αυτό χαλαρώστε και απολαύστε το… Εάν βρίσκεστε σε σχέση, είναι η ιδανική μέρα να αξιολογήσετε αυτό που έχετε και να εμβαθύνετε. Εάν είστε μόνοι, η μέρα μπορεί να σας φέρει νέες φιλίες.

Δίδυμοι

Μην σας παίρνουν οι δυσκολίες από κάτω. Επιστεφθείτε τις ικανότητες σας και με αποφασιστικότητα αλλά και πλάνο κινηθείτε για να εκπληρώστε τους στόχους σας. Όλα είναι στο χέρι σας… Εν ανάγκη ζητήστε την βοήθεια συνεργατών σας, εάν κρίνετε ότι μπορούν να σας βοηθήσουν αποτελεσματικά.

Καρκίνος

Στον επαγγελματικό σας χώρο, αν και σας εκτιμούν, αισθάνεστε ότι έχετε περιπέσει σε τέλμα. Είναι καιρός να κάνετε κάτι καινούργιο. Και εάν δεν είναι δυνατόν να αλλάξετε πορεία, φροντίστε να ασχοληθείτε με κάτι καινούργιο για να σας τονώσει. Έχετε την αίσθηση ότι όλοι γύρω σας καταγράφουν πρόοδο στην ζωή σας, ενώ εσείς έχετε μείνει στάσιμοι. Οπλιστείτε με θετική ενέργεια και εμπιστοσύνη στον εαυτό σας και κοιτάξτε μπροστά, εκεί που είναι τα σημαντικά και σπουδαία.

Λέων

Δεν χρειάζεται να σας πιάνει κατήφεια. Κάποια πράγματα τελειώνουν, κάποια άλλα όμως ξεκινούν. Αυτός είναι ο φυσικός κύκλος της ζωής και η μετεξέλιξη μας είναι μέρος της φυσικής μας πορείας… Προσοχή ωστόσο σε ποιους θα εμπιστευτείτε τα εσώψυχα σας! Υπάρχουν άτομα που δεν αξίζουν της εμπιστοσύνης σας και θα πρέπει να τα απομακρύνετε από κοντά σας, γιατί θα σας κάνουν ζημιά.

Παρθένος

Διαισθάνεστε ότι κάτι γίνεται σήμερα στο εργασιακό σας περιβάλλον που δεν μπορείτε να το αποκρυπτογραφήσετε. Για κάθε ενδεχόμενο, ας είστε προσεκτικοί στις κινήσεις σας. Έχετε κάποιες ανησυχίες για την πορεία της καριέρας σας και κάποιες φοβίες σας βασανίζουν, ίσως οφείλονται όμως περισσότερο στην κούραση σας, παρά σε πραγματικά δεδομένα. Χαλαρώστε λίγο…

Ζυγός

Μια έλλειψη ισορροπίας και κάποια δυσαρμονία δεν σας αφήνει να απολαύσετε μια μέρα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Κάτι σας ενοχλεί, κάτι σας φταίει αλλά δεν μπορείτε να αποφασίσετε. Το όραμα σας λείπει κατά την σημερινή μέρα και μπορεί μεν να δουλεύετε και να προσπαθείτε για το καλύτερο, εάν δεν ξέρετε όμως προς τα πού θέλετε να πάτε, τα πάντα είναι ανώφελα.

Σκορπιός

Η δημιουργικότητα είναι το χαρακτηριστικό της μέρας που θα πρέπει να επενδύσετε. Έχετε την πλανητική εύνοια να μετατρέψετε τις ιδέες σε πράξη και να κάνετε την διαφορά. Θέλετε όμως να επιβάλετε τις ιδέες, τις επιδιώξεις και τα όνειρα σας στους γύρω σας, κάτι που ενδεχομένως να προκαλέσει αντιδράσεις. Βρείτε έναν πιο ήπιο τρόπο να επικοινωνήσετε τις απόψεις σας για να εισακουστούν.

Τοξότης

Το συναίσθημα της μοναξιάς ή της ελαφριάς κατάθλιψης υποχωρεί σήμερα σημαντικά και ατενίζετε την μέρα σας με μια νέα ανεβασμένη ψυχολογία. Σήμερα μπορεί να γίνετε αποδέκτης πολύς αγάπης, εάν το επιτρέψετε… Φροντίστε καλύτερα τον εαυτό σας με το διατρέφεστε καλύτερα, να κοιμόσασθε περισσότερο και να αθλείστε όσο γίνεται περισσότερο.

Αιγόκερως

Συνειδητοποιείτε ότι έχετε χάσει αρκετά πράγματα το τελευταίο διάστημα και αυτό μπορεί να σας ρίξει ψυχολογικά. Κοιτάξτε όμως με αισιοδοξία το μέλλον και τοποθετήστε σε ρεαλιστικές βάσεις τις επιδιώξεις σας. Η μέρα υπόσχεται δώρα για σας που δεν θα πρέπει να τα αγνοήσετε. Δεν είναι κατ’ ανάγκη οικονομικά τα οφέλη, αλλά μπορεί να είναι μια εξαιρετική συμβουλή από αγαπημένο πρόσωπο ή η στήριξη κάποιων στα επαγγελματικά σας σχέδια.

Υδροχόος

Η πραγματική σοφία αποκτάται πάντοτε μέσα από τα λάθη που κάνουμε και από τα διδάγματα που παίρνουμε κάθε φορά. Μην αισθάνεστε άσχημα λοιπόν για λάθη που κάνατε, απλά μην τα επαναλαμβάνετε. Κάποια προβλήματα επικοινωνίας που εμφανίζονται σήμερα στην σχέση σας, οφείλονται πιθανότατα στην επιθετικότητα ή στην υπερβολική σας ευθιξία. Εάν δεν κάνετε εσείς ένα βήμα πίσω, τα πράγματα θα επιδεινωθούν.

Ιχθείς

Μια μικρή παρεξήγηση για ασήμαντο λόγο μπορεί να βάλει φωτιά στην σχέση σας και να καταλήξετε σε έντονους διαπληκτισμούς. Έχετε την τάση να γκρινιάζετε, γιατί αισθάνεστε ότι είστε από την ζωή και από την μοίρα αδικημένοι. Δείτε όμως γύρω σας τα όσα θετικά σας συμβαίνουν και θα διαπιστώσετε ότι θα έπρεπε να είστε ευχαριστημένοι…

