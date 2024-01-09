Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ: Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που μαλώνουν

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ είναι σε διαρκή ένταση επειδή εκείνος δυσκολεύεται να διαχειριστεί την δημοσιότητα της σχέσης τους αναφέρει σε σχετικό άρθρο της η Daily Mail.

Πηγή κοντά στο ζευγάρι στην DailyMail πως ο Μπεν και η Τζένιφερ τα πάνε πολύ καλά... όμως πολλές φορές ο ηθοποιός είναι αναστατωμένος επειδή μισεί τους παπαράτσι που ακολουθούν πάντα τον ίδιο και τη Τζεν.

«Είναι το μοναδικό κομμάτι της ημέρας που φοβάται, και πολλές φορές εισχωρεί στην καθημερινότητά του και καταλήγει να μοιάζει στενοχωρημένος με τους ανθρώπους με τους οποίους είναι ή το περιβάλλον του, ενώ στην πραγματικότητα είναι μόνο κάποιοι φωτογράφοι που τον ταράζουν».

«Στον Μπεν δεν αρέσουν οι φωτογραφίες στο κόκκινο χαλί ή να τον τραβάνε φωτογράφοι όταν ζει τη ζωή του. Ξέρει ότι η Τζεν το λατρεύει και αυτό τους φέρνει σε αντιπαράθεση μερικές φορές, αλλά τελικά το λύνουν και μεταξύ τους είναι ευτυχισμένοι. Η ζωή που ζουν ως ζευγάρι διασήμων μπορεί να είναι απαιτητική μερικές φορές, επειδή ο Μπεν θέλει απλώς να πάει σε ένα εστιατόριο ή να πιει εναν καφέ και απλώς να έχει περισσότερη ιδιωτικότητα - αλλά η Τζεν τα θέλει όλα αυτά. Λοιπόν καυγαδίζουν καμιά φορά, αλλά αυτό δεν καταστρέφει με κανέναν τρόπο τη σχέση τους... Είναι πραγματικά καλά».

Υπενθυμίζεται πως φήμες για «σύννεφα γύρω από την σχέση» του ζευγαριού πυροδότησαν τα στιγμιότυπα τους να ψωνίζουν στις πολυτελείς μπουτίκ της πρωτεύουσας του St Barts, Gustavia, στις 30 Δεκεμβρίου, με τον Μπεν Άφλεκ φανερά εκνευρισμένο καθώς βοηθούσε τη γυναίκα του να δοκιμάσει ρούχα υψηλής ραπτικής, υψώνοντας τα χέρια του στον αέρα καθώς εκείνη καθόταν δίπλα του.

Ωστόσο, αργότερα εμφανίστηκαν να φιλιούντα με τη Λόπεζ να αγκαλιάζει τον σύζυγό της για μια σειρά selfies.

Παράλληλα τον Μάιο του 2023 όταν ζευγάρι εμφανίστηκε μαζί στην πρεμιέρα της ταινίας της Λόπεζ, «The Mother».

Φωτογραφικά καρέ αποτύπωσαν την Λατίνα σταρ να έχει συνοφρυωμένο ύφος ενώ χειρονομούσε στον σύζυγό της.

Άφλεκ και Λόπεζ είναι παντρεμένοι περίπου δύο χρόνο μετά την επανασύνδεσή τους, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά τον αρχικό τους χωρισμό.

Το ζευγάρι, που χάλασε τον αρραβώνα του το 2004, επανασυνδέθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και παντρεύτηκε στο στο Λας Βέγκας, το περασμένο καλοκαίρι.

Ένα μήνα αργότερα ακολούθησε μία πιο λαμπερή τελετή στο κτήμα του Aφλεκ στη Τζόρτζια.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Variety, η Λατίνα καλλονή σήλωσε ότι και οι δύο έχουν μετατραυματικό στρες από τη λάμψη της δημοσιότητας στο πρώτο τους ειδύλλιο, αλλά εξήγησε ότι στην παρούσα φάση είναι μεγαλύτεροι και πιο σοφοί.

«Ξέρουμε επίσης τι είναι σημαντικό, τι είναι πραγματικά σημαντικό στη ζωή, και δεν είναι τόσο πολύ το τι πιστεύουν οι άλλοι άνθρωποι. Έχει να κάνει με το να είσαι πιστός σε αυτό που είσαι».

Πηγή: skai.gr

