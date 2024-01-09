Το 1974, η εταιρεία Sanrio με έδρα το Τόκιο δημιούργησε μια γυναικεία ανθρωπόμορφη λευκή γάτα με φιόγκο και χωρίς στόμα. Η Hello Kitty εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε ένα βινύλ τσαντάκι για κέρματα στην Ιαπωνία και έγινε παγκόσμιο φαινόμενο με συνεργασίες στη μόδα, στις τέχνες, στη μουσική, στα καλλυντικά και σε άλλους τομείς - ακόμα και μασκότ ομάδας.

Φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από την εμφάνιση της Hello Kitty και η εταιρία ετοιμάζει το εορτασμό του Χρυσού Ιωβηλαίου του αγαπημένου χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων.

Η Yoshiki, αρχηγός του θρυλικού συγκροτήματος X Japan, επιλέχθηκε από τη Sanrio για τη σύνθεση και την παραγωγή του επίσημου τραγουδιού για την 50η επέτειο της Hello Kitty.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου, η Yoshiki θα συνεργαστεί με υψηλού προφίλ μουσικούς καλλιτέχνες για το θεματικό τραγούδι, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένα ονόματα.

YOSHIKI to Compose Theme Song for Hello Kitty's 50th Anniversary (Exclusive) https://t.co/NwXW4ZXoX3 — The Hollywood Reporter (@THR) January 8, 2024

«Hello Kitty, συγχαρητήρια για την 50η επέτειό σου. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να δέχομαι πρόταση για τη δημιουργία ενός επίσημου παγκόσμιου θεματικού τραγουδιού για μια τόσο υπέροχη εκδήλωση. Η Hello Kitty είναι πάντα χαριτωμένη και κάνει τους πάντες να χαμογελούν. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχεις και εσωτερική δύναμη. Και καθώς γίνεσαι φίλη με άλλους, νιώθω σαν να καταλαβαίνω τους πολλούς λόγους για τους οποίους σε αγαπούν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Δημιουργώ ένα τραγούδι που ταιριάζει απόλυτα με τα υπέροχα χαρακτηριστικά της Hello Kitty».

