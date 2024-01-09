Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παντρεύτηκε την 18χρονη σύντροφό του ο Μανέ

Ο διεθνής Σενεγαλέζος ποδοσφαιριστής παντρεύτηκε την 18χρονη σύντροφό του λίγες μέρες πριν την έναρξη του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής

Μανέ

Έξι μέρες πριν την πρεμιέρα της Σενεγάλης στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ο Σαντιό Μανέ παντρεύτηκε στην πατρίδα του την 18χρονη σύντροφό του, Αΐσα Τάμπα.

Ο γάμος του 31χρονου άσου έγινε παρουσία λίγων ατόμων, κυρίως των οικογενειών του ζεύγους, αλλά και κάποιων συμπαικτών του επιθετικού της Αλ Νασρ στην εθνική ομάδα της Σενεγάλης.

Το ζεύγος ήταν ντυμένο με παραδοσιακές λευκές φορεσιές και έλαμπε από ευτυχία.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ποδόσφαιρο γάμος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark