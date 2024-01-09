Παντρεύτηκε την 18χρονη σύντροφό του ο Μανέ

Έξι μέρες πριν την πρεμιέρα της Σενεγάλης στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ο Σαντιό Μανέ παντρεύτηκε στην πατρίδα του την 18χρονη σύντροφό του, Αΐσα Τάμπα.

Ο γάμος του 31χρονου άσου έγινε παρουσία λίγων ατόμων, κυρίως των οικογενειών του ζεύγους, αλλά και κάποιων συμπαικτών του επιθετικού της Αλ Νασρ στην εθνική ομάδα της Σενεγάλης.

Το ζεύγος ήταν ντυμένο με παραδοσιακές λευκές φορεσιές και έλαμπε από ευτυχία.

