Τα ζώδια σήμερα, Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Κριός

Κατά παράδοση διατηρείτε καλές σχέσεις με τους γύρω σας, ενώ δεν αρνείστε εύκολα να προσφέρετε την βοήθεια σας στους ανθρώπους σας που την χρειάζονται. Σήμερα ίσως χρειαστεί να στηρίξετε ένα δικό σας άτομο να ξεπεράσει κάποιες δυσκολίες. Η μέρα θα σας θυμίσει κατά την εξέλιξη της ότι θα πρέπει να προνοήσετε και για ενδεχόμενες δύσκολες μέρες που θα ακολουθήσουν. Βάλτε σε τάξη τα οικονομικά σας και ξεκινήστε να αποταμιεύετε, αν κάτι τέτοιο είναι εφικτό.

Ταύρος

Ημέρα ηρεμίας για εσάς, συντροφιά με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Απωθήστε την καθημερινότητα και τα προβλήματα και γεμίστε τις μπαταρίες σας. Το αίσθημα της ικανοποίησης θα είναι έντονο, καθώς αισθάνεστε δικαιωμένοι για την σκληρή δουλειά και την υπομονή σας. Καιρός να χαλαρώσετε και να διασκεδάσετε λίγο.

Δίδυμοι

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε σε πιο σημείο είστε ανά πάσα στιγμή σε σχέση με τους στόχους και τις επιδιώξεις σας. Θα πρέπει όμως να είστε ρεαλιστές και ειλικρινείς με τον εαυτό σας στις εκτιμήσεις σας. Γίνετε πιο αισιόδοξοι και δεχτείτε τη συμπαράσταση των φίλων σας. Τολμήστε καινούργιες κοινωνικές συναναστροφές. Από πλευράς υγείας και εργασίας θα σημειωθεί βελτίωση και τα οικονομικά σας θα πάνε καλύτερα, αν τα χειριστείτε με προσοχή.

Καρκίνος

Εκεί που νομίζατε ότι η δουλειά σας έχει βρει τον ρυθμό της και είστε σε καλό δρόμο, η μέρα έρχεται να σας υπενθυμίσει ότι δεν πρέπει να επαναπαυτείτε, γιατί βρίσκεστε μόλις στην αρχή και θα πρέπει να δουλέψετε σκληρά για να τα καταφέρετε! Προσοχή στο πορτοφόλι σας σήμερα! Έχετε την προδιάθεση να ξεφύγετε στις δαπάνες σήμερα και καλό θα ήταν να περιοριστείτε στα απολύτως απαραίτητα για να μην θέστε σε κίνδυνο τον προϋπολογισμό σας.

Λέων

Μεγάλος ο ανταγωνισμός στο εργασιακό σας περιβάλλον και αισθάνεστε ότι πρέπει να δώσετε τον καλύτερο εαυτό σας για να μπορέσετε να διατηρήσετε τα κεκτημένα σας. Η συναισθηματική σας ζωή φαίνεται να πηγαίνει καλά, ίσως όμως επειδή δεν τολμάτε να θίξετε τα κακώς κείμενα της σχέσης σας. Είναι καιρός να βάλετε τα πράγματα στην θέση τους, κάνοντας μια ανοιχτή και εποικοδομητική συζήτηση με το ταίρι σας.

Παρθένος

Ημέρα που ευνοεί την δράση η σημερινή, από τα οράματα να περάσετε στην πράξη. Θα πρέπει όμως να είστε σταθεροί στους στόχους σας και να μην εγκαταλείψετε την προσπάθεια με τα πρώτα προβλήματα. Προσπαθήστε να μην απογοητεύσετε αγαπημένα σας πρόσωπα που μπορεί να χρειάζονται την στήριξη σας. Θα ήταν εξαιρετικά άδικο απέναντι τους, μια και αυτοί σας στάθηκαν στα δύσκολα.

Ζυγός

Οι νεωτερισμοί στην δουλειά σας θα σας εκνευρίσουν σήμερα, γιατί θα σας βγάλουν από την συνηθισμένη ρουτίνα σας. Κάποια στιγμή όμως θα πρέπει να γίνουν αναπροσαρμογές που θα προσφέρουν νέα δυναμική. Η διαίσθηση σας είναι ιδιαίτερα τονισμένη σήμερα και σας κατευθύνει να μείνετε μακριά από τα πολύβουα πλήθη. Μην αναζητάτε λογικές εξηγήσεις και ερμηνείες…

Σκορπιός

Κάτι σας ανησυχεί στα συναισθηματικά σας και αισθάνεστε ότι υποβόσκει μια ένταση με τον σύντροφό σας. Κάποια πράγματα ίσως να μην είναι όπως τα φαντάζεστε και θα πρέπει να δείτε τι συμβαίνει. Η υγεία σας και κάποια μικρά προβλήματα που αντιμετωπίζετε θα σας απασχολήσουν. Φροντίστε όσο καλύτερα μπορείτε τον εαυτό σας, αλλάζοντας σταδιακά προς το υγιεινότερο τον τρόπο ζωής σας.

Τοξότης

Οι αποφάσεις σας θα πρέπει να βασίζονται σε στοιχεία και την λογική και όχι στην διαίσθηση ή την παρόρμηση της στιγμής. Μην αφήνετε επίσης τρίτα άτομα να εμπλέκονται στις υποθέσεις σας και να σας δημιουργούν προβλήματα. Μέσα στον ενθουσιασμό σας για μια επιτυχία σας μπορεί να πληγώσετε άθελα σας ένα αγαπημένο σας άτομο. Δεν είναι κακό να παραδεχτείτε τα λάθη σας και να ζητήσετε συγγνώμη…

Αιγόκερως

Φαίνεται ότι μπορείτε να καταγράψετε μια σπουδαία νίκη στο εργασιακό σας περιβάλλον! Αν μη τι άλλο, θα αναγνωριστούν οι προσπάθειες σας. Για κάθε ενδεχόμενο όμως έχετε και τον νου σας, γιατί υπάρχουν πολύ εκεί έξω που εκτιμούν τα προσόντα σας και θα ήθελα την συνεργασία μαζί σας…

Υδροχόος

Ηρεμία και αρμονία χαρακτηρίζει την μέρα σας! Η καταλυτική παρέμβαση κάποιου μεγαλύτερης ηλικίας ατόμου θα σας λύσει τα χέρια και θα σας διδάξει πολύτιμα μαθήματα. Τα οικονομικά σας πηγαίνουν πολύ καλά και υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να ενισχυθούν και άλλο. Προσοχή όμως μην πάρουν τα μυαλά σας αέρα.

Ιχθείς

Ρίξτε βάρος της προσπάθειας σας για να προωθήσετε μελλοντικά τα επαγγελματικά σας σχέδια. Προσοχή όμως στις μυστικές συναντήσεις. Υπάρχει κίνδυνος να εκτεθείτε ανεπανόρθωτα στο μέλλον. Προβλέπεται βελτίωση στα αισθηματικά θέματα. Η μέρα απαιτεί διαλλακτικότητα και υπομονή σε οικογενειακά θέματα.

