Drea de Matteo: Η ηθοποιός του Sopranos, έσωσε το σπίτι... κάνοντας Only Fans

Η γνωστή ηθοποιός, Drea de Matteo νιώθει ευγνωμοσύνη για την πλατφόρμα OnlyFans αφού δηλώνει πως της έσωσε τη ζωή και το υποθηκευμένο της σπίτι.

Η σταρ των "Sopranos" αποκάλυψε σε συνέντευξή της στην Daily Mail που δημοσιεύθηκε την Τρίτη ότι είχε μόνο 10 δολλάρια στην τράπεζα και ήταν έτοιμη να χάσει το σπίτι της πριν ενταχθεί στο συνδρομητικό site, πώλησης εικόνων και βίντεο για ενήλικες, πέρυσι.

«Μας έσωσε», παραδέχθηκε ανοικτά.

«Το OnlyFans μου έσωσε τη ζωή, 100 τοις εκατό. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το λέω αυτό, αλλά πραγματικά μας έσωσε».

«Σκέφτηκα, πως, εντάξει, συνέχεια βλέπουμε σέξι φωτογραφίες με εσώρουχα στο instagram. Εγώ δεν έχω τέτοιες φωτογραφίες αλλά μπορώ να το κάνω και να πληρωθώ γι' αυτό ... Δεν ξέρω γιατί δεν το σκέφτηκα αυτό νωρίτερα»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.