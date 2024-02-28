«Wolfs»: Μπραντ Πιτ- Τζορτζ Κλούνεϊ απολαμβάνουν τα γυρίσματα της νέας ταινίας

Ο Μπραντ Πιτ (Brad Pitt) και ο Τζορτζ Κλούνεϊ (George Clooney) απολαμβάνουν και αυτή τη φορά τη συνεργασία τους, στο νέο θρίλερ του Apple TV+ «Wolfs».

«Είναι παντοτινοί φίλοι» λέει αποκλειστικά μια πηγή στο PEOPLE.

«Όσα χρόνια και αν μεσολαβήσουν για να συνεργαστούν ξανά υπάρχει αμοιβαία συμπάθεια και σεβασμός. Ήταν χαρούμενοι που θα συνεργάζονταν και σε αυτή την ταινία».

Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζον Γουότς (Jon Watts) το νέο θρίλερ των Apple Studios επικεντρώνεται σε δύο μοναχικούς άνδρες του υποκόσμου που αναγκάζονται να συνεργαστούν στην ίδια αποστολή.

«Το «Wolfs» είναι ένα δυνατό πρότζεκτ και έδειξαν και οι δύο πραγματικό ενδιαφέρον για αυτό» συμπληρώνει η πηγή για τους δύο βραβευμένους με Όσκαρ ηθοποιούς. «Είναι ενθουσιασμένοι με την ταινία και την απολαμβάνουν με την ψυχή τους».

Μαζί τους πρωταγωνιστεί η Αμερικανίδα ηθοποιός Έιμι Ράιαν(Amy Ryan) ενώ τα γυρίσματα πραγματοποιούνται μεταξύ άλλων και στη Νέα Υόρκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

