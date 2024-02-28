Όταν Jeniffer Lopez και Ben Affleck, χώρισαν τρεις μήνες πριν το γάμο

Στο ντοκιμαντέρ «The Greatest Love Story Never Told», η Jeniffer Lopez και ο Ben Affleck αποκαλύπτουν πολύτιμες πληροφορίες για την πολυσυζητημένη σχέση τους. Το ζευγάρι, που έγινε ανάρπαστο από τα μέσα και το κοινό στις αρχές των 2000, προσπάθησε να περάσει σε ένα νέο κεφάλαιο της ζωής τους, προγραμματίζοντας τον γάμο τους το 2003. Ωστόσο, λίγο πριν την ημέρα του γάμου, αναγκάστηκαν να τον ακυρώσουν.

Η Lopez μοιράστηκε την απογοήτευσή της λέγοντας ότι, παρά τις εντατικές προετοιμασίες και την πρόθεση να δημιουργήσουν μία μνημειώδη τελετή με 14 παράνυμφους από κάθε πλευρά, η εκδήλωση ακυρώθηκε λόγω της τεράστιας πίεσης που ένιωθαν. Α

πό την πλευρά του, ο Affleck επισήμανε ότι ο κύριος λόγος του χωρισμού τους ήταν η συνεχής παρακολούθηση και ανάλυση της προσωπικής τους ζωής από τα μέσα και το κοινό, κάτι που τους προκαλούσε εξαιρετικό άγχος και πίεση.

Στο ντοκιμαντέρ εμφανίζεται ο σκηνοθέτης του βίντεο κλιπ για το τραγούδι «I’m Real» της Jlo, λέγοντας, «Ο χωρισμός τους ήταν καταστροφή. Εκείνη στερήθηκε αυτό που θεωρούσε πως ήταν αγάπη. Και την έκανε να ξεφύγει.»

Eνώ η ίδια αποκάλυψε, «Όλα αυτά τα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα, γιατί δεν ένιωθα απλώς ότι έχασα τον έρωτα της ζωής μου, ένιωθα ότι έχασα τον καλύτερο φίλο που είχα ποτέ. Και δεν μπορούσα να μιλήσω τόσα χρόνια, και αυτό ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.