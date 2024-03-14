Πριν ξεκινήσουμε, ας ξεκαθαρίσουμε αυτό: Δεν ξεκινάνε και τελειώνουν όλα στην εξωτερική εμφάνιση ενός ανθρώπου. Αντιθέτως, όλα παίζονται στο τι vibes αποπνέεις ως προσωπικότητα και φυσικά πόσο καλά νιώθεις με τον εαυτό σου.

Για να σου γίνω πιο σαφής, στο συγκεκριμένο άρθρο δεν θα μιλήσουμε καθόλου για την εξωτερική εμφάνιση. Γιατί δεν σου κρύβω πως όσο μεγαλώνω τελικά καταλήγω στο εξής: Το τελευταίο πράγμα που μετράει για να νιώθεις και να δείχνεις sexy είναι τα μεγάλα σου χείλη, το μακιγιαρισμένο σου πρόσωπο ή το αδύνατο και καλογυμνασμένο σου σώμα.

Το sexiness είναι μια ακόμα νοοτροπία

Ναι, ακριβώς αυτό. Το να νιώθεις σέξι έχει να κάνει κυριολεκτικά με την ιδιοσυγκρασία σου αλλά και με την αύρα σου. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να νιώθουν πραγματικά αισθησιακοί μόλις επιτύχουν κάτι σπουδαίο στα επαγγελματικά τους, άλλοι μόλις ξεκινήσουν ένα νέο χόμπι και άλλοι άνθρωποι αν απλώς ξυπνήσουν με ευχάριστη διάθεση και μια επιδερμίδα και ένα χαμόγελο που λάμπει. Είναι στον άνθρωπο λοιπόν και κάθε άνθρωπος μπορεί να είναι σέξι, αρκεί να μην ξεχνάει ποτέ την μοναδικότητα του.

1. Απολαμβάνεις τη στιγμή

Πόσο καταφέρνεις να απολαμβάνεις τη στιγμή; Να γεύεσαι πλήρως τα θετικά γεγονότα που προκύπτουν στη καθημερινότητα σου;

Σύμφωνα με τον κλάδο της Θετικής Ψυχολογίας, το λεγόμενο «savoring» η ικανότητα δηλαδή να απολαμβάνεις και να γεύεσαι τις μικρές χαρές και στιγμές ευτυχίας, την ομορφιά και γενικότερα οτιδήποτε σε κάνει να χαμογελάς, αυτομάτως σημαίνει πως έχεις την ικανότητα να στέκεσαι και απλά να απολαμβάνεις, να εσωτερικεύεις αυτή την απόλαυση και ταυτόχρονα να γεμίζεις τον εαυτό σου με αποθέματα θετικών συναισθημάτων.

Είναι γεγονός λοιπόν και μάλιστα σύμφωνα με εμπεριστατωμένες έρευνες, πως οι άνθρωποι που το καταφέρνουν αυτό είναι πολύ πιο ευτυχείς και ελκυστικοί από τον μέσο όρο.

2. Έχεις λιγότερα συμπλέγματα κατωτερότητας

Άραγε υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν καθόλου κόμπλεξ; Όσο περίεργο κι αν ακούγεται, φυσικά και υπάρχουν. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι διατεθημένοι να αντιμετωπίσουν τα συμπλέγματα τους, να τα κοιτάξουν κατάματα με σκοπό πάντα να συνειδητοποιούν σε ποια σημεία κατακεραυνώνουν τον εαυτό τους και κατά πόσο αυτό τους βοηθάει τελικά κάπου.

Οι άνθρωποι που έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση είναι αναμφίβολα και πιο αισθησιακοί. Πέρα από αυτό όμως, έχουν αφιερώσει χρόνο στον εαυτό τους προκειμένου να σταματήσουν να κρύβουν όσα κρύβει η πλειοψηφία. Πιστεύουν στον εαυτό τους, εξελίσσουν τις ικανότητες τους, επιλέγουν την αυτοβελτίωση και κάπως έτσι καταφέρνουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν για αυτό ακριβώς που είναι. Γιατί αν δεν αποδεχτούμε εμείς οι ίδιοι πρώτα τον εαυτό μας, τότε ποιος θα το κάνει για εμάς;

3. Αυθορμητισμός πάνω από όλα

Τον αυθορμητισμό πολλοί άνθρωποι τον αντιμετωπίζουν ως ευχή ενώ άλλοι ως κατάρα. Είναι ανάλογα την στιγμή αλλά και πάλι αν κάποιος με ρωτήσει, θα του απαντήσω αυτό: Πολλές φορές νιώθω να καταπιέζω τον αυθορμητισμό μου, και τότε τα πράγματα γίνονται χειρότερα, γιατί αυτό που βγαίνει δεν είμαι εγώ. Επόμενο είναι λοιπόν, ο άλλος να το εισπράξει σαν ψέμα ή σαν ένα κράτημα. Γιατί αν δεν είμαστε αληθινοί τελικά, τότε τι; Αν κρατάμε συνεχώς τα συναισθήματα μας τότε που βρίσκεται η ελκυστικότητα μας; Πάρε δώσε είναι οι σχέσεις κι αν πρόκειται να τσιγκουνευθούμε όλα όσα νιώθουμε, τότε καλύτερα να επιλέξουμε να είμαστε μόνοι για ένα διάστημα. Και αυτό είναι εξίσου υπέροχο, αρκεί να το θέλουμε.

4. Χιούμορ over everything

Δεν ξέρω για σένα, πάντως στα δικά μου μάτια το χιούμορ είναι ένα από τα πιο ελκυστικά χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου. Βέβαια, η αίσθηση του χιούμορ είναι κάτι που διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά ποιος δεν αισθάνεται όμορφα, όταν βρει έναν άνθρωπο που «πιάνει» το χιούμορ του;

Ένας άνθρωπος με χιούμορ συνήθως αντιμετωπίζει τις καταστάσεις με ηρεμία όταν κάτι δεν πάει καλά και διακρίνεται από θετικότητα, αφού μπορεί εύκολα να κάνει κάποιον να νιώσει πιο ευχάριστα. Ο περίγυρος του συνήθως δηλώνει πως περνάει καλά μαζί του και τον προτιμούν για την παρέα του και αυτή η αξία που δίνει στους γύρω του, τον κάνει περισσότερο ελκυστικό για όλους. Αντικειμενικά μιλώντας, χιούμορ for the win παιδιά.

5. Αγαπημένη ευφυΐα

Ξέρω ότι ο καθένας βρίσκει ελκυστικό σε αυτόν που θα του κάνει το κλικ κάτι μοναδικό, αλλά μήπως η ευφυΐα αφορά κατά αποκλειστικότητα αυτό το θέμα;

Πρωτίστως ελκυστικό παρατηρώ να είναι το πηγαία ακομπλεξάριστο και το ευγενικά αληθινό. Που σε κάνει να θες να πλησιάσεις, που δείχνει ότι ανήκει σε κάποιο άτομο που θα ακούσει, που δεν είναι εγωκεντρικό, δεν ασχολείται μόνο με τον εαυτό του. Με μια λέξη; Effortless. Effortless, γιατί όταν το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό χωρίς να κρύβει ιδιαίτερη επιμέλεια, τότε αυτό είναι άκρως ελκυστικό κι ας έχει προκύψει μέσα από έντονη ενδοσκόπηση. Κι όταν λέμε ενδοσκόπηση, εννοούμε φυσικά και το θεωρητικό υπόβαθρο ενός ανθρώπου. Κυρίως το θεωρητικό του υπόβαθρο.

6. Μιλάς με πάθος για κάτι που σου αρέσει

Αφοσίωση, πάθος, αγάπη είναι μερικές από τις λέξεις που θα συναντούσε κανείς σε πολλές συνθήκες. Με αυτές τις έννοιες θα μπορούσε κάποιος να περιγράψει τη σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων που είναι πολύ ερωτευμένοι. Θα μπορούσαν όμως να χρησιμοποιηθούν και για να περιγράψουν και τον τρόπο που δίνεται κανείς σε οτιδήποτε και αν καταπιάνεται.

Πέρα όμως από όλα αυτά, για να μπορέσεις να αφοσιωθείς και να παθιαστείς με κάτι, πολύ σημαντική προϋπόθεση είναι να έχεις αποδεχτεί τον εαυτό σου. Αποδοχή του εαυτού όμως δεν σημαίνει συμβιβασμός. Αποδέχομαι σημαίνει ότι δεν μάχομαι τον εαυτό μου για τα όποια λάθη αλλά με στηρίζω ώστε να μπορέσω να πετύχω κάποια στιγμή όλους τους στόχους μου.

Ηθικό δίδαγμα; Ελκυστικός θεωρείται ο άνθρωπος που αγαπά και τα λάθη και τα σωστά του. Αγαπά τον εαυτό του γιατί θέλει να αγαπηθεί και να δοθεί εξίσου έντονα. Αν σταματήσουμε να μας σαμποτάρουμε λοιπόν, αν κοιτάξουμε λίγο καλύτερα μέσα μας, τότε ίσως ανοίξουμε τον δρόμο για να τα καταφέρουμε και στους υπόλοιπους τομείς της ζωή μας. Πόσο μάλλον στον τομέα της ελκυστικότητας και του ερωτισμού μας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.