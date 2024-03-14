Η Gwyneth Paltrow δήλωσε στο «Sky News» ότι έχει μια αίσθηση ικανοποίησης, γνωρίζοντας ότι το ένστικτό της ήταν σωστό όσον αφορά στην κίνησή της να γίνει «πρωτοπόρος της ευεξίας».

Η Paltrow, η οποία άφησε πίσω της την υποκριτική, αφού δημιούργησε την επιχείρηση Goop, έχει επικριθεί για κάποιες επιλογές προϊόντων -το περίφημο κερί για τον κόλπο- αλλά δεν πτοείται. Δημιούργησε την επιχείρησή της το 2008 και από τότε τη βλέπει να «μεγαλώνει» κάθε χρόνο.

«Νομίζω ότι είναι πραγματικά αστείο όταν κοιτάζω πίσω και σκέφτομαι πόσο κακοί ήταν οι άνθρωποι για πολλά πράγματα», ανέφερε στη συνέντευξή της.

Η 51χρονη ηθοποιός λανσάρει τώρα μια νέα εφαρμογή για τον διαλογισμό. «Μου αρέσει να λέω ότι είναι για τους ανθρώπους που νομίζουν ότι είναι πολύ απασχολημένοι για να διαλογιστούν».

Gwyneth Paltrow tells Sky News she feels a sense of "satisfaction" in knowing her "instincts were right" regarding her move to becoming a pioneer of wellness https://t.co/FyrZQ1QHJx — Sky News (@SkyNews) March 13, 2024

Ένα άλλο θέμα για το οποίο η ηθοποιός έχει τοποθετηθεί είναι η εμμηνόπαυση, μαζί με άλλες διασημότητες όπως η Davina McCall στο Ηνωμένο Βασίλειο και η Naomi Watts στις ΗΠΑ να προσπαθούν να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να είναι πιο ανοιχτοί γι' αυτό.

Μιλώντας για το «άλμα» της από ηθοποιό σε επιχειρηματία, η Paltrow είπε ότι το μόνο πράγμα που θα ήθελε να πάρουν οι άλλες γυναίκες από τις εμπειρίες της είναι να μη φοβούνται να κάνουν ερωτήσεις.

Και συνέχισε: «Όταν ξεκινούσα, είχα τόση επίγνωση όλων όσων δεν ήξερα και αυτό με έκανε να αισθάνομαι αμήχανη και ανασφαλής. Μακάρι να είχα κάνει ερωτήσεις. Υπήρξε μια περίοδος, όταν άρχισα να μαθαίνω για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τη λειτουργία μιας επιχείρησης ηλεκτρονικού εμπορίου, που έπρεπε να γκουγκλάρω για να καταλάβω κάποια πράγματα. Το να κάνεις ερωτήσεις είναι ο πιο γρήγορος τρόπος για να μάθεις και να πετύχεις».

Η Paltrow σχολίασε επίσης και το περίφημο κερί για τον κόλπο. «Έχω μια πολύ πικάντικη αίσθηση του χιούμορ, την οποία όσοι με γνωρίζουν δεν την παρεξηγούν. Αυτό το κερί ήταν πραγματικά για μένα που είχα κουραστεί από τις γυναίκες που ντρέπονται γύρω από το σώμα τους. Και έτσι απλά σκεφτήκαμε ότι θα ήταν κάπως punk rock και αστείο, χωρίς να έχουμε ιδέα ότι θα γινόταν viral», πρόσθεσε η ηθοποιός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.