Τα ζώδια σήμερα Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023

Διαβάστε αναλυτικά τις ημερήσιες προβλέψεις

Κριός

Ηρεμία και αρμονία χαρακτηρίζει την μέρα σας! Η καταλυτική παρέμβαση κάποιου μεγαλύτερης ηλικίας ατόμου θα σας λύσει τα χέρια και θα σας διδάξει πολύτιμα μαθήματα. Τα οικονομικά σας πηγαίνουν πολύ καλά και υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να ενισχυθούν και άλλο. Προσοχή όμως μην πάρουν τα μυαλά σας αέρα.

Ταύρος

Θα πρέπει να επικεντρώσετε την προσοχή σας σε ένα αντικείμενο ή σε έναν τομέα σήμερα και να μην σπαταλήσετε τις δυνάμεις σας σε πολλαπλά επίπεδα για να έχετε αποτέλεσμα. Επιπλέον οι απολαύσεις μπορούν να σας οδηγήσουν στην υπερβολή, και στο κυνήγι όλο και μεγαλύτερων απολαύσεων, απομακρύνοντας σας από τους στόχους σας και τα καθήκοντα σας…

Δίδυμοι

Ο στόχος σας θα πρέπει να είναι να χαρίστε στιγμές χαλάρωσης στον εαυτό σας και να αισθανθείτε ευεξία, μια και σας περιμένει ένας νέος μήνας και σημαντικές προκλήσεις. Οι διαπροσωπικές σας σχέσεις κάθε άλλο παρά στατικές είναι και για να παραμείνουν ζωντανές και λειτουργικές χρειάζεται προσπάθεια και από τις δύο μεριές. Εσείς βάλατε τον αυτόματο πιλότο και νομίζετε πως κάνατε το καθήκον σας…



Καρκίνος

Θα πρέπει να επιδιώξετε να εντάξετε καινούργιες ασχολίες στην ζωή σας για να μπορέσετε να βγείτε από την ρουτίνα που έχετε περιέλθει και να ανανεωθείτε. Υπάρχει ισχυρό ενδεχόμενο να προσφέρετε την βοήθεια και τις οργανωτικές σας ικανότητες σε κάποιο φιλικό σας πρόσωπο ή έναν συνάδελφό σας για μια κοινωνική εκδήλωση που ετοιμάζει. Μέσα από την προσφορά θα αισθανθείτε και σεις καλύτερα…

Λέων

Περιμένετε κάποιες θετικές εξελίξεις, και αυτές σίγουρα θα έρθουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μείνετε με σταυρωμένα χέρια. Κινηθείτε έξυπνα και εμπνευσμένα για να επισπεύσετε τις εξελίξεις. Νέο ενδιαφέρον στον επαγγελματικό τομέα θα σας δώσει φτερά και η δημιουργική σας πλευρά μπορεί να ανθίσει και πάλι. Επενδύστε στην φαντασία σας και θα μεγαλουργήσετε.



Παρθένος

Οι πλανητικές επιρροές σήμερα θα φέρουν σύντομα αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον. Προσπαθήστε να προωθήσετε τα επαγγελματικά σας σχέδια και την κοινωνική σας άνοδο. Από αισθηματικής πλευράς τα πράγματα είναι καλύτερα και η αισιοδοξία θα επανέλθει σύντομα στην καρδιά σας. Επωφεληθείτε από την εύνοια της σημερινής μέρας και ταχτοποιήσετε μια οικονομική σας υπόθεση

Ζυγός

Θα έχετε την τάση να αναλαμβάνετε ευθύνες ή επιπλέον εργασία, υπερεκτιμώντας τις δυνατότητες σας. Καλύτερα να απορρίψετε κάποια δουλειά και να είστε εμπρόθεσμοι, παραδίδοντας ένα άρτιο αποτέλεσμα, παρά να αγχώνεστε και να παρουσιάσετε τελικά κάτι μέτριο ή ελλιπές. Θα χρειαστεί επίσης να ασχοληθείτε περισσότερο με τον εαυτό σας και με την φυσική σας κατάσταση. Ίσως είναι καιρός να αλλάξετε διατροφικές συνήθειες και να εντάξετε την άσκηση στην ζωή σας για να προλάβετε τα δύσκολα…

Σκορπιός

Η επικοινωνία σας κυρίως με τον σύντροφό σας ευνοείται. Ανοίξτε την καρδιά σας και πείτε του πως αισθάνεστε για εκείνον. Η ειλικρίνεια πάντοτε κερδίζει… Ίσως είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να ηρεμήσετε και να αδειάσετε το μυαλό σας από τα χίλια βάσανα που το ταλαιπωρούν. Χρειάζεστε ανάπαυση και χαλάρωση που θα σας βοηθήσει να ξαναβρείτε τον εαυτό σας.



Tοξότης

Η μέρα είναι υπέροχη για να αναθερμάνετε την σχέση σας με τα αγαπημένα σας άτομα. Τα προβλήματα σε άλλους τομείς της ζωής σας φαίνεται να επιλύονται, καιρός να ασχοληθείτε και με τις προσωπικές σας σχέσεις. Έχετε την ανάγκη να βρείτε τις ισορροπίες σας μέσα στη σχέση σας. Ρυθμίστε τις υποθέσεις σας με τέτοιο τρόπο ώστε να βρείτε τον χρόνο να το ασχοληθείτε σοβαρά.



Αιγόκερως

Η μέρα σας βοηθάει να πραγματοποιήσετε τα πλάνα σας, μια και θα σας έρθουν όλα βολικά. Είστε ένα άτομο που μπορεί να προκαλεί με την εκκεντρική του εμφάνιση ή συμπεριφορά, δεν παύετε όμως να έχετε πολλές συμπάθειες που θα σας βοηθήσουν. Οι αποφάσεις που θα πάρετε σήμερα θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από μακροχρόνια πνοή και να μην αντανακλούν μόνο τις τρέχουσες ανάγκες ή επιδιώξεις σας.



Υδροχόος

Μια νέα επιχειρηματική πρόταση ή μια ευκαιρία δουλειάς ίσως να υπάρξει σήμερα! Οι πλανητικές συγκυρίες είναι ευνοϊκές και δεν θα πρέπει να την απορρίψετε πριν εξετάσετε τις επιμέρους παραμέτρους… Ο αυθορμητισμός και η ειλικρίνεια σας στον τρόπο που εκφράζετε τη γνώμη σας μπορεί να προκαλέσει προβλήματα με τους γύρω σας. Καλύτερα να λογοκριθείτε, ώστε να αποφύγετε αντιδράσεις που δεν φαντάζεστε.



Ιχθείς

Μάθετε να μοιράζεστε όχι μόνο τα υλικά σας αγαθά, αλλά και την αγάπη με τους ανθρώπους γύρω σας. Προσφέροντας τον χρόνο σας ή την ηθική σας στήριξη σε κάποιον που σας έχει ανάγκη, σας κάνει πιο πλούσιους σε συναισθήματα και σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία.

Ακούστε επίσης ΕΔΩ τις εβδομαδιαίες προβλέψεις από τον Κώστα Λεφάκη

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.