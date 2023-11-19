Sami Sheen: Η κόρη του Charlie Sheen έκανε αυξητική στήθους και το διαφημίζει...

Η κόρη του Τσάρλι Σιν και της Ντενίζ Ρίτσαρντς, Sami Sheen, αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε επέμβαση αυξητικής στήθους. Η 19χρονη «γιόρτασε» την επέμβαση με μια ανάρτηση στο Instagram Story.

«Μαντέψτε ποια απέκτησε νέο στήθος σήμερα…», έγραψε η Sheen. Η Sheen ανέβασε αργότερα μια άλλη selfie στον καθρέφτη, όπου σήκωνε την μπλούζα της για να δείξει τα σημάδια και τις ουλές από την επέμβαση.

Η Sheen κατέγραψε την εμπειρία της πριν και μετά την επέμβαση. «Επιτέλους τα κατάφερα!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο TikTok, προσθέτοντας ένα χαμογελαστό πρόσωπο με emojis καρδιάς. «Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευτυχισμένη», πρόσθεσε.

Σε συνέντευξή της στο «Bustle» τον περασμένο μήνα, η Sheen μοιράστηκε ότι έπρεπε να σταματήσει το κάπνισμα πριν από την πολυαναμενόμενη χειρουργική επέμβαση και θυμήθηκε ότι ήθελε μεγαλύτερο στήθος από τότε που ήταν έφηβη.

«Ήμουν 10 ετών και έλεγα: "Ανυπομονώ να αποκτήσω μεγάλο στήθος σαν τη μαμά μου. Όλες οι φίλες μου αποκτούσαν μεγάλο στήθος και εγώ έλεγα: "Εντάξει, πότε θα έρθει η σειρά μου;". Πάντα γέμιζα το σουτιέν μου με κάλτσες και άλλα τέτοια».

Ενώ η μητέρα της αναγνώρισε ότι μπορούσε να ταυτιστεί με την εμπειρία της κόρης της, ωστόσο είχε επιφυλάξεις για την επέμβαση.

«Με κορόιδευαν όταν ήμουν έφηβη, επειδή το στήθος μου ήταν μικρό. Το ‘’έφτιαξα’’ στην ίδια ηλικία με την κόρη μου», δήλωσε η μητέρα της. Η 52χρονη ηθοποιός ανέφερε ότι σχεδίαζε να αφαιρέσει τα δικά της εμφυτεύματα. «Προσπαθώ να την μεταπείσω γιατί, και ο λόγος για τον οποίο τα βγάζω, είναι ότι δεν ήξερα πόσο τοξικά είναι όταν ήμουν 19 ετών. Και δεν είναι μια εύκολη χειρουργική επέμβαση. Είναι επώδυνη!», πρόσθεσε η ίδια.

Τον Ιούνιο του 2022, η Sami Sheen έκανε το ντεμπούτο της σελίδας της στη συνδρομητική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, που είναι γνωστή για το περιεχόμενο για ενήλικες.

Πηγή: skai.gr

