Σάντρα Λι: Η πρώην σύντροφος του Κουόμο φωτογραφίζεται γυμνή φορώντας μόνο μαργαριτάρια

Η Σάντρα Λι γιορτάζει τη ζωή αφού υποβλήθηκε επιτυχώς σε μία σειρά επεμβάσεων.

Η ίδια υποβλήθηκε σε διπλή μαστεκτομή ύστερα από μάχη με τον καρκίνο το 2015 και πέρυσι σε υστερεκτομή.

Τώρα, η πρώην σύντροφος του πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο ποζάρει γυμνή στο περιοδικό 'New York Moves' για τον εορτασμό της 20ης επετείου του γκαλά 'Moves Power Women'.

Η Λι εμφανίζεται στον τόμο ανάμεσα σε 200 γυναίκες συμπεριλαμβανομένων των Πατ Μπενατάρ, Φελίσιτι Χόφμαν, Μίρα Σορβίνο και της Χούμα Αμπεντίν -στενή συνεργάτιδα της Χίλαρι Κλίντον.

Η Σάντρα Λι πόζαρε στολισμένη με ένα μακρύ κολιέ από μαργαριτάρια θέλοντας να δείξει τη δύναμη που κρύβει μέσα της.

«Είχε βαρεθεί να ακούει για γυναίκες που νιώθουν ντροπή για το σώμα τους ή για το στίγμα της γήρανσης», δήλωσε συνεργάτης της στην Page Six.

Πηγή: pagesix.com

