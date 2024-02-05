Η Sofia Vergara μίλησε για το γεγονός ότι βγαίνει ξανά ραντεβού μετά το διαζύγιό της από τον πρώην σύζυγό της, Joe Manganiello.

Η 51χρονη ηθοποιός, η οποία χώρισε από τον 47χρονο ηθοποιό πέρυσι μετά από επτά χρόνια γάμου, μίλησε για την ερωτική της ζωή σε συνέντευξή της στη «Daily Mail».

Όταν η πρωταγωνίστρια του «Griselda» ρωτήθηκε αν είναι σε κάποια εφαρμογή γνωριμιών, η Vergara απάντησε: «Όχι, μακάρι!». Και συνέχισε: «Είμαι κακή με την τεχνολογία, οπότε είμαι σίγουρη ότι θα έκανα ‘’κλικ’’ σε λάθος εφαρμογές. Είμαι ανοιχτή στο να διασκεδάσω και να γνωρίσω ανθρώπους», δήλωσε η Vergara.

Sofia Vergara says she's 'open to having fun' after divorce: 'I don’t need a husband, I want one' https://t.co/LAhWlMNolK — Fox News (@FoxNews) February 4, 2024

«Έχουν περάσει μόνο έξι μήνες, σημείωσε, αναφερόμενη στον χωρισμό της με τον Manganiello, τον Ιούλιο του 2023. «Είναι περίεργο, γιατί τώρα έχω ζήσει περισσότερο χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες απ' ό,τι στη χώρα μου. Στο αυτοκίνητό μου ακούω λατινική μουσική. Οι φίλοι μου - οι στενοί μου φίλοι - είναι είτε τα ξαδέρφια μου είτε αυτοί που γνώρισα στο νηπιαγωγείο. Δεν χρειάζομαι σύζυγο, θέλω έναν σύντροφο», πρόσθεσε η ίδια.

Η Sofia Vergara ανέφερε, επίσης, ότι ο χωρισμός της με τον Manganiello προήλθε από τη διαφωνία τους σχετικά με το αν θέλουν παιδιά.

«Ο Joe ήταν τέσσερα χρόνια νεότερός μου και δεν είχε κάνει ποτέ παιδιά», σημείωσε η Vergara, η οποία έχει έναν γιο με τον πρώην σύζυγό της Joe Gonzalez.

«Αποφάσισε ότι ήθελε παιδιά και εγώ δεν τα ήθελα. Ήταν σαν: 'Φανταστείτε, όταν αυτό το παιδί θα είναι δέκα ετών, εγώ θα είμαι 60 και κάτι. Αυτό είναι γιαγιά!», πρόσθεσε η ίδια.



Πηγή: skai.gr

