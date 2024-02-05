Δέκα πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να βελτιώσετε μια μέρα που δεν ξεκίνησε καλά...

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό – κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει κακές μέρες κατά καιρούς. Σίγουρα το βιώνεις κι εσύ κάποιες μέρες, να νιώθεις πως η μέρα είναι χάλια ήδη από την αρχή της. Είτε επειδή μπορεί να προέκυψε κάποια αναποδιά είτε επειδή ξύπνησες στραβά.

Μην πέφτεις στην παγίδα της αντίληψης ότι πρέπει να γεμίζεις τη μέρα σου με εκατό πράγματα για να είναι μια υπέροχη μέρα. Ακόμη κι αν έκανες μια μόνο δραστηριότητα, αν διασκέδασες ή αν απλώς ξεκουράστηκες, ήδη αξίζει τον κόπο. Για να βελτιώσεις λοιπόν μια μέρα που δεν ξεκίνησε καλά, κάνε κάτι από τα παρακάτω:

Γράψε

Κάποιες φορές, το να κρατάς τα συναισθήματά σου κλειδωμένα μέσα σου, μπορεί να τα κάνει να φουντώσουν και να χειροτερέψουν. Δυστυχώς, δεν έχουμε πάντα ανθρώπους άμεσα διαθέσιμους για να τα συζητήσουμε. Εδώ είναι που το στυλό και το χαρτί γίνονται οι καλύτεροί μας φίλοι. Είτε έχεις ένα ειδικό σημειωματάριο σαν ημερολόγιο είτε απλώς μια λευκή κόλλα, γράψε τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου.

Κοινωνικοποιήσου

Αν έχεις κάποιον διαθέσιμο για να συνομιλήσεις (άνθρωπο ή κατοικίδιο ζώο), η συζήτηση μπορεί να βελτιώσει άμεσα τη διάθεσή σου, ακόμη και σε μια κακή μέρα.

Ενίσχυσε την πνευματικότητά σου

Η ενασχόληση με την πνευματικότητά σου, μπορεί να είναι ένας θαυμάσιος τρόπος για να εκφράσεις και να αποδεχτείς τα συναισθήματά σου, όταν περνάς μια άσχημη μέρα. Θα βρεις πολλούς διαφορετικούς τρόπους για να αξιοποιήσεις την πνευματικότητά σου και να βοηθήσεις την κακή σου μέρα να γίνει καλύτερη.

Νιώσε τα συναισθήματά σου

Η αποφυγή των συναισθημάτων για κάποιους, λειτουργεί. Για άλλους, όσο περισσότερο προσπαθούν να αποφύγουν ένα συναίσθημα, τόσο χειρότερη γίνεται συνήθως η μέρα.

Όταν περνάς μια κακή μέρα, το να αποφύγεις κάποιο συναίσθημα δεν είναι πάντα κακό, ειδικά αν το μυαλό σου έχει επηρεαστεί και σε πιάνει το overthinking. Αλλά αν η κακή σου μέρα συνδέεται με ένα συγκεκριμένο γεγονός, που σε έκανε να νιώσεις χάλια, είναι επίσης σημαντικό να αναγνωρίσεις και να εκφράσεις το πώς νιώθεις.

Απόσπασε την προσοχή σου

Είναι γεγονός, πως κάνουμε τις κακές μέρες πολύ χειρότερες, επειδή υπεραναλύουμε αυτό που σκεφτόμαστε ή αισθανόμαστε. Γιατί λοιπόν, να μην ασχοληθείς με κάτι που θα σε βοηθήσει να αποσπάσεις την προσοχή σου από τα συναισθήματά σου;

Ασχολήσου με τα χόμπι σου

Τα χόμπι, δεν είναι μόνο διασκεδαστικά και ευχάριστα, αλλά μπορούν επίσης να χρησιμεύσουν ως ένας καταπληκτικός αντιπερισπασμός για να φτιάξουν ακόμα και τις χειρότερες μέρες. Είτε δοκιμάσεις κάτι αγαπημένο είτε ένα νέο χόμπι, θα νιώσεις πολύ καλύτερα.

Περιποιήσου τον εαυτό σου

Μια κακή μέρα, μπορεί σίγουρα να φτιάξει με μια περιποίηση στον εαυτό σου. Λίγο skincare, ένα χαλαρωτικό μπάνιο, ένας καλός ύπνος ή απλώς ένα μανικιούρ, θα κάνει τη μέρα σου πολύ καλύτερη.

Κάνε αποτοξίνωση από την τεχνολογία

Μερικές φορές, η τεχνολογία μπορεί να γίνει ένας τεράστιος ενισχυτής κακής διάθεσης. Ειδικά τα Social Media ή τα ενοχλητικά DMs, μπορούν να χαλάσουν ακόμη περισσότερο τη διάθεσή σου ή να γεμίσουν με περιττή πληροφορία τη μέρα σου, τη στιγμή που ψάχνεις έναν τρόπο να χαλαρώσεις.

Καθάρισε

Για κάποιους το καθάρισμα είναι διασκεδαστικό και χαλαρωτικό (όπως και για εμένα άλλωστε – γεια σου μαμά!) και στην προκειμένη περίπτωση, μπορεί να χρησιμεύσει ως εξαιρετικός αντιπερισπασμός. Επιπλέον, όταν τελειώσεις, το σπίτι σου θα είναι πεντακάθαρο!

Αναδιαμόρφωσε τον χώρο σου

Μια μικρή αλλαγή στα έπιπλα του χώρου σου μπορεί να σου αλλάξει τη διάθεση και να φτιάξει τη μέρα σου. Η ανανέωση πάντα είναι σημαντική και η όψη ενός καινούργιου δωματίου θα σε κάνει χαρούμενη. Τέλος, αν ο χρόνος σου είναι περιορισμένος και δεν προλαβαίνεις να κάνεις τα παραπάνω, τότε απλώς δοκίμασε τα παρακάτω: Πάρε 5-10 βαθιές ανάσες Ρίξε κρύο νερό στο πρόσωπό σου Τεντώσου Πιες ένα ποτήρι νερό Μέτρησε μέχρι το 100 Στείλε μήνυμα σε έναν φίλο Googlαρε: Funny cats

