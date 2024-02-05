Την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά τη διάγνωσή της με το Σύνδρομο Δυσκίνητου Ανθρώπου πραγματοποίησε η Σελίν Ντιόν στα φετινά βραβεία Grammy.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια στην ομιλία της εμφανώς συγκινημένη δήλωσε μεταξύ άλλων πως είναι πολύ χαρούμενη και ευλογημένη που βρίσκεται στα Grammy.

«Σας ευχαριστώ όλους. Σας αγαπώ. Είστε πανέμορφοι. Όταν σας λέω ότι είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ, το εννοώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Όσοι είναι ευλογημένοι να βρίσκονται στην τελετή των Grammy, δεν θα πρέπει ποτέ να θεωρούν δεδομένη την αγάπη και τη χαρά που φέρνει η μουσική στις ζωές μας και σε όλο τον κόσμο. Και τώρα με μεγάλη χαρά θα παρουσιάσω το Grammy που πριν από 27 χρόνια μου έδωσαν η Νταιάνα Ρος και ο Στινγκ, αυτό για το καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς» είπε η Σελίν Ντιόν.

Όταν η Σελίν Ντιόν ανέβηκε στη σκηνή οι παριστάμενοι σηκώθηκαν όρθιοι και ξέσπασαν σε χειροκροτήματα για τη διάσημη τραγουδίστρια.

Η Σελίν Ντιόν αποκάλυψε τον Δεκέμβριο του 2022 ότι πάσχει από τη σπάνια νευρολογική διαταραχή Σύνδρομο του Δύσκαμπτου Ανθρώπου (Stiff Person Syndrome-SPS), μια ασθένεια που είναι ανίατη. Είναι μια σπάνια νευρολογική διαταραχή με χαρακτηριστικά αυτοάνοσου νοσήματος. Το SPS χαρακτηρίζεται από κυμαινόμενη μυϊκή ακαμψία στον κορμό και τα άκρα και αυξημένη ευαισθησία σε ερεθίσματα όπως ο θόρυβος, το άγγιγμα και η συναισθηματική δυσφορία, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν μυικούς σπασμούς. Οι καμπουριασμένες και δύσκαμπτες στάσεις είναι χαρακτηριστικές της διαταραχής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.