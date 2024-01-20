Η Sofia Vergara υποδύεται στη νέα τηλεοπτική σειρά του Netflix, τη Griselda Blanco, μια Κολομβιανή βαρόνη των ναρκωτικών, η οποία δημιούργησε ένα από τα πιο κερδοφόρα καρτέλ της ιστορίας. Ωστόσο, η οικογένεια προσέφυγε στο δικαστήριο και μήνυσε την ηθοποιό και το Netflix.

Η ηθοποιός υποδύεται τη διαβόητη Κολομβιανή έμπορο, η οποία δημιούργησε ένα από τα πιο κερδοφόρα καρτέλ της ιστορίας, καθώς διακινούσε κοκαΐνη μέσω του Μαϊάμι. Όμως, τα ενήλικα παιδιά της Griselda Blanco, τα οποία λειτουργούν ως εκπρόσωποι της περιουσίας της, προσπαθούν να εμποδίσουν την κυκλοφορία της σειράς καταθέτοντας αγωγή, υποστηρίζοντας ότι δεν δόθηκε εξουσιοδότηση για τη χρήση της εικόνας και της εμφάνισης της οικογένειάς τους στην επερχόμενη σειρά.

Η Sofia Vergara κατονομάζεται ως εναγόμενη σε μια νέα αγωγή, που περιήλθε στην κατοχή του TMZ, μαζί με το Netflix, την πλατφόρμα προβολής της σειράς.

Η σειρά παρουσιάζει την ηθοποιό να υποδύεται την αείμνηστη Griselda Blanco στην ακμή της, ως μία από τις πιο διάσημες βαρόνους ναρκωτικών στον κόσμο. Τα παιδιά της, όμως, προσπαθούν να αποτρέψουν την προβολή της παραγωγής την επόμενη εβδομάδα (25 Ιανουαρίου 2024) καθώς προσφεύγουν στο δικαστήριο και ζητούν από τον δικαστή ασφαλιστικά μέτρα για να εμποδίσουν την κυκλοφορία της.

Sofia Vergara and Netflix SUED by Griselda Blanco's estate for 'unauthorized use of their family's image and likeness' in new series - as family seek to block release https://t.co/qqqO4paNg4 pic.twitter.com/ihkwTMO8X5 — Daily Mail Online (@MailOnline) January 19, 2024

Ο γιος της Griselda, Michael Corleone Blanco, γνωστός ως Michael Sepulvedablanco, ισχυρίζεται ότι εδώ και χρόνια δίνει συνεντεύξεις σε κάποια άτομα που προσπαθούσαν να καταγράψουν την ιστορία της ζωής του και της μητέρας του. Ισχυρίζεται ότι αυτές οι συνεντεύξεις που έκανε μαζί τους χρονολογούνται από το 2009 μέχρι και το 2022. Του είπαν πως ενδιαφέρονται και για τη συγγραφή ενός βιβλίου.

Ο ίδιος, όπως ισχυρίζεται, έμαθε ότι το Netflix ενδιαφερόταν, αλλά από την παραγωγή δεν θα χρησιμοποιούσαν καμία από τις λεπτομέρειες ή τις αφηγήσεις του από τις συνεντεύξεις που είχε κάνει. Όμως, σύμφωνα με την αγωγή, αυτό δεν ισχύει, καθώς έμαθε ότι η σειρά βασίζεται σε πολλές δικές του ιστορίες και σε δικό του υλικό. Μάλιστα, αναφέρει στην αγωγή ότι δεν πήρε καμία χρηματική αποζημίωση για όλα αυτά.

Μαζί με τη σύζυγό του, Marie, ζητούν αποζημίωση «άνω των 50.000 δολαρίων», καθώς και έκτακτη προσωρινή διαταγή για να σταματήσουν την κυκλοφορία της σειράς «Griselda«, στις 25 Ιανουαρίου 2024.

Πηγή: skai.gr

