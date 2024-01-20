Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Sofia Vergara: Μήνυση από την οικογένεια της γυναίκας που υποδύεται στη νέα σειρά του Netflix, «Griselda»

Η ηθοποιός υποδύεται τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Griselda Blanco, μιας βαρόνης του Μαϊάμι με δολοφονικές διαθέσεις... 

Η Sofia Vergara

Η Sofia Vergara υποδύεται στη νέα τηλεοπτική σειρά του Netflix, τη Griselda Blanco, μια Κολομβιανή βαρόνη των ναρκωτικών, η οποία δημιούργησε ένα από τα πιο κερδοφόρα καρτέλ της ιστορίας. Ωστόσο, η οικογένεια προσέφυγε στο δικαστήριο και μήνυσε την ηθοποιό και το Netflix.  

Η ηθοποιός υποδύεται τη διαβόητη Κολομβιανή έμπορο, η οποία δημιούργησε ένα από τα πιο κερδοφόρα καρτέλ της ιστορίας, καθώς διακινούσε κοκαΐνη μέσω του Μαϊάμι. Όμως, τα ενήλικα παιδιά της Griselda Blanco, τα οποία λειτουργούν ως εκπρόσωποι της περιουσίας της, προσπαθούν να εμποδίσουν την κυκλοφορία της σειράς καταθέτοντας αγωγή, υποστηρίζοντας ότι δεν δόθηκε εξουσιοδότηση για τη χρήση της εικόνας και της εμφάνισης της οικογένειάς τους στην επερχόμενη σειρά.

Η Sofia Vergara κατονομάζεται ως εναγόμενη σε μια νέα αγωγή, που περιήλθε στην κατοχή του TMZ, μαζί με το Netflix, την πλατφόρμα προβολής της σειράς.

Η σειρά παρουσιάζει την ηθοποιό να υποδύεται την αείμνηστη Griselda Blanco στην ακμή της, ως μία από τις πιο διάσημες βαρόνους ναρκωτικών στον κόσμο. Τα παιδιά της, όμως, προσπαθούν να αποτρέψουν την προβολή της παραγωγής την επόμενη εβδομάδα (25 Ιανουαρίου 2024) καθώς προσφεύγουν στο δικαστήριο και ζητούν από τον δικαστή ασφαλιστικά μέτρα για να εμποδίσουν την κυκλοφορία της.

Ο γιος της Griselda, Michael Corleone Blanco, γνωστός ως Michael Sepulvedablanco, ισχυρίζεται ότι εδώ και χρόνια δίνει συνεντεύξεις σε κάποια άτομα που προσπαθούσαν να καταγράψουν την ιστορία της ζωής του και της μητέρας του. Ισχυρίζεται ότι αυτές οι συνεντεύξεις που έκανε μαζί τους χρονολογούνται από το 2009 μέχρι και το 2022. Του είπαν πως ενδιαφέρονται και για τη συγγραφή ενός βιβλίου.

Ο γιος της Griselda, Michael Corleone Blanco

Ο ίδιος, όπως ισχυρίζεται, έμαθε ότι το Netflix ενδιαφερόταν, αλλά από την παραγωγή δεν θα χρησιμοποιούσαν καμία από τις λεπτομέρειες ή τις αφηγήσεις του από τις συνεντεύξεις που είχε κάνει. Όμως, σύμφωνα με την αγωγή, αυτό δεν ισχύει, καθώς έμαθε ότι η σειρά βασίζεται σε πολλές δικές του ιστορίες και σε δικό του υλικό. Μάλιστα, αναφέρει στην αγωγή ότι δεν πήρε καμία χρηματική αποζημίωση για όλα αυτά.

Η Sofia Vergara

Μαζί με τη σύζυγό του, Marie, ζητούν αποζημίωση «άνω των 50.000 δολαρίων», καθώς και έκτακτη προσωρινή διαταγή για να σταματήσουν την κυκλοφορία της σειράς «Griselda«, στις 25 Ιανουαρίου 2024. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Sofia Vergara Netflix
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark