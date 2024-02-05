Ο Marilyn Manson, ο οποίος καταδικάστηκε σε κοινωφελή εργασία επειδή φύσηξε τη μύτη του σε έναν εικονολήπτη σε μια συναυλία του 2019 στο New Hampshire, ολοκλήρωσε πρόσφατα τον χρόνο του σε έναν οργανισμό που παρέχει χώρους συνάντησης για τους Ανώνυμους Αλκοολικούς, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα.

Ο 55χρονος καλλιτέχνης πέρασε 20 ώρες τον περασμένο μήνα στο Windsor Club of Glendale, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό στην Καλιφόρνια που παρέχει χώρους συνάντησης για τους Ανώνυμους Αλκοολικούς και τις οικογένειες των αλκοολικών για να «επιτύχουν μια πιο ουσιαστική ζωή μέσω της ανάρρωσης», σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ομάδας.

Το πιστοποιητικό ολοκλήρωσης κατατέθηκε από την Assistance League of Los Angeles σε δικαστήριο του New Hampshire στις 30 Ιανουαρίου. Ο Μάνσον έπρεπε να καταθέσει τα σχετικά χαρτιά μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου. Στον Μάνσον επιβλήθηκε, επίσης, πρόστιμο.

