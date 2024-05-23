Πριν λίγες ημέρες, η Μις Υφήλιος Σέινις Παλάσιος (Sheynnis Palacios) βρέθηκε στην Αθήνα, επισκέφθηκε την Βουλή και πόζαρε στην Ακρόπολη, εντυπωσιάζοντας τους πάντες με την εξωτική ομορφιά της.

Εχθές, η 23χρονη καλλονή από την Νικαράγουα επισκέφτηκε το Λουτράκι και έκανε και τον διάπλου του Ισθμού.

Η νεαρή Παλάσιος φωτογραφήθηκε στην διώργυγα της Κορίνθου και δεν δίστασε να ρίξει και μια βουτιά - φορώντας πάντα την κορδέλα της - για τις ανάγκες της φωτογράφησης.

Η Palacios, αναρτώντας βίντεο στα social media, εξέφρασε την αγάπη της για την Ελλάδα, που είναι, όπως είπε, ένα από τα αγαπημένα της μέρη στη γη.

Η 23χρονη είναι μοντέλο, τηλεπαρουσιάστρια και δημοσιογράφος από τη Νικαράγουα που στέφθηκε Μις Υφήλιος το 2023. Είναι η πρώτη Νικαραγουανή που κέρδισε τα Μις Υφήλιος και η πρώτη που κέρδισε έναν από τους διεθνείς διαγωνισμούς ομορφιάς

Πηγή: skai.gr

