Πριν λίγες ημέρες, η Μις Υφήλιος Σέινις Παλάσιος (Sheynnis Palacios) βρέθηκε στην Αθήνα, επισκέφθηκε την Βουλή και πόζαρε στην Ακρόπολη, εντυπωσιάζοντας τους πάντες με την εξωτική ομορφιά της.
Εχθές, η 23χρονη καλλονή από την Νικαράγουα επισκέφτηκε το Λουτράκι και έκανε και τον διάπλου του Ισθμού.
Η νεαρή Παλάσιος φωτογραφήθηκε στην διώργυγα της Κορίνθου και δεν δίστασε να ρίξει και μια βουτιά - φορώντας πάντα την κορδέλα της - για τις ανάγκες της φωτογράφησης.
Η Palacios, αναρτώντας βίντεο στα social media, εξέφρασε την αγάπη της για την Ελλάδα, που είναι, όπως είπε, ένα από τα αγαπημένα της μέρη στη γη.
Η 23χρονη είναι μοντέλο, τηλεπαρουσιάστρια και δημοσιογράφος από τη Νικαράγουα που στέφθηκε Μις Υφήλιος το 2023. Είναι η πρώτη Νικαραγουανή που κέρδισε τα Μις Υφήλιος και η πρώτη που κέρδισε έναν από τους διεθνείς διαγωνισμούς ομορφιάς
